Avignon, France

C'était une messe presque comme les autres. Le Père Bruno et ses fidèles ont célébré la Vierge Marie en l'église Saint-Symphorien-les-Carmes ce mercredi matin comme tous les 15 août. Une cérémonie religieuse accompagnée toutefois d'un hommage aux victimes de l'accident de Gênes mardi, qui a fait 39 morts selon un bilan provisoire.

Face à la centaine de personnes présentes à cette messe, le Père Bruno s'exprime : "Au cours de cette messe, nous allons porter dans notre espérance les personnes accidentées dans ce drame qui a eu lieu récemment en Italie à Gênes. Nous prierons aussi pour ces Français présents dans l'accident ainsi que leurs familles et toute la communauté chrétienne italienne."

Pour le prêtre, il était nécessaire d'évoquer cet accident dramatique et les nombreuses victimes lors de son homélie, surtout dans ce quartier des Carmes, très particulier à Avignon : "Il y a une communauté italienne ici. Donc il est important de leur manifester notre présence, notre fraternité et notre solidarité."

Marcello, originaire de Gênes, touché par cette messe

Ce discours a particulièrement touché Marcello, un Italien originaire de Gênes présent dans l'église : "Je priais pour mes frères Italiens et pour l'ensemble des chrétiens. J'ai encore de la famille à Gênes et je ne sais pas si ils vont bien. Je vais aller voir sur internet et je vais vite les contacter."

Marcello et les autres membres de la communauté italienne d'Avignon ont été particulièrement marqués par cette nouvelle tragédie dans leur pays. Un effondrement dramatique, le plus meurtrier en Europe depuis 2001.