La mission Artémis 1 décolle pour la Lune avec l'espoir d'y renvoyer des hommes avant la fin de la décennie

Orange et blanche, la fusée la plus puissante du monde est haute de 98 mètres

Il est l'heure du baptême de l'air pour la mission Artémis 1, cinquante-trois ans après le dernier vol d'Apollo, avec son départ pour la lune ce lundi depuis la Floride, où entre 100.000 et 200.000 personnes sont attendues pour assister au spectacle à 8h33 heure locale (14h33 heure française). Cette mission de test sans équipage, qui doit durer entre 26 et 42 jours, a pour objectif d'y renvoyer des hommes avant la fin de la décennie.

La fusée la plus puissante du monde trône du haut de ses 98 mètres au centre spatial Kennedy, à Cap Canaveral, prête au décollage. Depuis qu'elle a été sortie, "vous pouvez sentir l'excitation, l'énergie est montée d'un cran, c'est vraiment palpable", déclarait il y a une semaine la directrice du centre, Janet Petro, alors que des centaines de milliers de personnes sont attendues pour assister à l'évènement.

(Re)décrocher la lune

En testant en conditions réelles la fusée SLS (Space Launch System) et la capsule Orion, où prendront place les astronautes à l'avenir, la Nasa a pour objectif de renvoyer des hommes sur la lune avant la fin de la décennie. Pour cette première mission, seuls des mannequins sont à bord, équipés de capteurs permettant d'enregistrer les vibrations et le taux de radiations. Des caméras embarquées permettront également de suivre le voyage, avec notamment un selfie spectaculaire de la Terre et de la Lune en arrière-plan au programme.

La mission Artémis doit durer entre 26 et 42 jours. Elle vise à renvoyer des hommes sur la lune avant la fin de la décennie © Visactu

Une fois en orbite, Orion fera une fois et demie le tour de la Lune (distante de 380.000 km), en s'aventurant jusqu'à 64.000 km derrière elle, soit plus loin que tout autre vaisseau spatial habitable jusqu'ici. L'objectif principal est de tester son bouclier thermique, qui à son retour dans l'atmosphère terrestre devra supporter une vitesse de près de 40.000 km/h, et une température moitié aussi chaude que la surface du soleil. Selon un audit public, le budget par lancement de la fusée est de 4,1 milliards de dollars.

L'Agence spatiale européenne aussi de la partie

Également de la partie, l'Agence spatiale européenne se voit confier pour la première fois par la Nasa la responsabilité d'un système critique pour la réussite d'une future mission habitée, avec son module de service European Service Module (ESM). Il s'agit d'un cylindre placé sous la capsule Orion afin de la mener vers et autour de la Lune après la séparation de l'étage principal du lanceur SLS, environ huit minutes après le décollage. C'est également l'ESM qui fournira à la capsule l'électricité, l'eau, l'oxygène et le contrôle thermique, essentiels à la vie des astronautes qui y voyageront lors de mission Artemis 2.

Le coût de développement et de construction du premier ESM s'élève à 650 millions d'euros. Il a été construit par Airbus Defence and Space à Brême, en Allemagne, par la contribution de dix pays européens. Le bon fonctionnement de l'ESM lors de ce vol d'essai est "une responsabilité énorme", rappelle Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus, en soulignant que "le temps où on allait seuls dans l'espace est révolu".