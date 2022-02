La Moselle affiche son soutien au peuple ukrainien

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine cette semaine, de très nombreuses communes de Moselle affichent leur soutien au peuple ukrainien, en se parant de couleurs jaune et bleu. Plusieurs rassemblements ont aussi été organisés.

Alors que les combats s'intensifient ce dimanche matin en Ukraine, notamment dans la capitale Kiev, et dans la deuxième ville du pays, Kharkiv, les Mosellans tiennent à témoigner leur soutien au peuple ukrainien. Depuis le début de l'offensive jeudi matin, de nombreux rassemblements sont organisés, et les couleurs jaune et bleu du drapeau ukrainien s'affichent aux quatre coins du département.

500 personnes réunies à Metz

Depuis jeudi, des centaines de Mosellans sont descendus dans la rue, pour exprimer leur sidération, et apporter leur soutien au peuple ukrainien. Le plus important a eu lieu ce samedi matin à Metz, place d'Armes : il a réuni 500 personnes. Dès jeudi soir, une cinquantaine de personnes s'étaient spontanément rassemblées place de la République, pour réclamer l'arrêt immédiat des bombardements.

Jeudi, quelques heures après le début de l'offensive russe, 200 personnes s'étaient également réunies de manière spontanée à Luxembourg-Ville, dont de nombreux frontaliers mosellans.

D'autres manifestations sont également prévues ce dimanche : à 11h à Fameck, et à 11h30 à Forbach, à chaque fois devant la mairie, à l'appel des maires de ces communes.

Des mairies aux couleurs jaune et bleu

Depuis quelques jours, de très nombreuses villes de Moselle affichent également les couleurs de l'Ukraine : soit en hissant le drapeau du pays sur le fronton de leur mairie, soit en illuminant leur hôtel de ville, ou d'autres édifices, de jaune et de bleu. On peut citer notamment Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines, Bitche ou encore Hettange-Grande.

La ville de Talange, elle, a fait le choix de décorer ses fenêtres du drapeau ukrainien, et d'afficher le message "Solidarité Ukraine".

La ville de Yutz, elle, a coloré son logo sur ses réseaux sociaux.

Le maire de Hombourg-Haut, Laurent Muller, annonce lui aussi que dès lundi, l'hôtel de ville de la commune sera éclairé aux couleurs de l'Ukraine.

Appel à la solidarité

Par ailleurs, l'Association des Maires de France appelle à la solidarité envers les réfugiés, toujours plus nombreux à fuir leur pays, en ouvrant notamment des centres d'hébergement et en envoyant sur place des produits alimentaires et d'hygiène.

En Lorraine, l'association Echanges Lorraine Ukraine est, elle aussi, pleinement mobilisée : elle explique notamment sur sa page Facebook comment les Mosellans peuvent apporter leur aide. Un point de collecte est notamment installé à l'Église Saint-Martin de Metz, 25 rue des Huiliers. Parmi la liste du matériel recherché : des sacs et matelas de couchage, des gilets pare-balles, des casques, des trousses de secours ou encore des vêtements chauds pour enfants et adultes.