La nouvelle délimitation de la frontière entre la France et l'Andorre ne fait pas l'unanimité côté français

Après des siècles de voisinage, la France et la principauté d'Andorre ont décidé pour le première fois de délimiter leurs frontières communes. Un accord a été signé en 2012. Mais au moment de sa mise en oeuvre, la petite commune de Porta dans les Pyrénées-Orientales fait connaitre sa colère.

C'est une situation assez rare dans le monde occidental : deux pays voisins et amis qui n'ont jamais délimité leur frontière communes depuis des siècles. C'était le cas jusqu'à aujourd'hui entre la France et la principauté d'Andorre, petit pays enclavé dans les Pyrénées entre les territoires français et espagnol.

Après la signature d'un accord frontalier en 2012, la nouvelle délimitation se met peu à peu en place. Plus de 3000 points GPS ont été établis pour marquer cette frontière qui se situe pour l'essentiel en très haute-montagne. La commission d'abornement prévue par le traité prépare maintenant l'installation de bornes sur le terrain.

Mais côté français, dans le département des Pyrénées-Orientales, la nouvelle délimitation de la frontière ne plait pas à tout le monde notamment à Porta. La petite commune frontière a perdu une trentaine d'hectares que la France a cédés aux Andorrans. Le maire Marius Hugon est très mécontent car à aucun moment il n'a été associé aux discussions, ni même informé.

Le département des Pyrénées-Orientales est frontalier avec l'Andorre © Radio France - Sébastien Berriot

Les hectares perdus se situent en haute-montagne, mais une partie se trouve dans un lieu stratégique, très riche en eau, autour du village andorran du Pas-de-la-Case. Depuis plusieurs années, la commune de Porta prépare à cet endroit un projet hôtelier avec 300 logements. Avec la nouvelle délimitation de la frontière, Porta pourrait perdre le contrôle de la source de l'Ariège, vitale pour alimenter tous ces logements en eau.

Le maire de porta Marius Hugon réclame la reconnaissance de ses titres de propriété sur les différentes parcelles cédées à l'Andorre. Il demande l'aide de l'état français.

Les nouvelles bornes qui vont marquer la frontière seront installées au printemps, après la fonte des neiges.

La réaction de colère du maire de Porta, Marius Hugon Copier

Interview de Jean-Paul Laborie, géographe et membre de la commission d'abornement franco-andorrane Copier

Reportage à Porta et au Pas-de-la-Case de Sébastien Berriot Copier