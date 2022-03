La paroisse de Flixecourt se mobilise et récolte des dons pour l'Ukraine

Après les pompiers de l'Oise, les lycéens de la cité scolaire Delambre d'Amiens, c'est au tour de la paroisse de Flixecourt de se mobiliser pour le peuple ukrainien. Plusieurs dizaines de sacs et cartons ont été récoltés par l'église ce dimanche lors de la messe. "Je suis très fier", se félicite l'abbé Nicolas Jouy, également curé de la commune samarienne.

"Ça ne semblait pas possible de parler d'amour à l'église et de ne pas faire quelque chose de concret pour ceux qui sont dans la souffrance aujourd'hui. Donc on a rassemblé des vêtements chauds, des piles, des torches électriques, des produits d'hygiène. Enfin tout ce qu'il faut pour aider des gens qui ont du quitter leurs maisons et qui n'ont plus rien", dit encore l'abbé Jouy.

L'abbé Nicolas Jouy est très heureux de voir que ses fidèles, à Flixecourt, se sont mobilisés pour les réfugiés ukrainiens. Copier

"C'est la période du Carême en ce moment. C'est le partage avec l'autre, donc, si ça peut être utile, c'est parfait", note Aline. Elle n'a pas encore apporté de quoi aider les Ukrainiens mais "tout est prêt à la maison", poursuit-elle. "Ça me touche de voir ces gens en souffrance mais on ne se mobilise peut-être pas assez pour des gens, dans d'autres régions du monde, et qui sont tout autant dans la souffrance", raconte une autre fidèle de Flixecourt, les larmes aux yeux. "La moindre des choses, c'était de faire et puis je crois qu'il y a beaucoup de monde qui a fait comme nous", dit Didier, en fixant les nombreux sacs à l'entrée de l'église.

Tout ces dons partiront pour la frontière polonaise ce lundi. "On a la chance d'avoir une entreprise sur Flixecourt, Vitadis, qui met à disposition un camion, un chauffeur et l'essence nécessaire pour amener tout ça en Pologne", termine l'abbé Nicolas Jouy, très fier de ce qui a été accompli.

