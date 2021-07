La "petite sœur" de la statue de la Liberté, prêtée par la France, exposée à New-York puis Washington

Une nouvelle statue de la Liberté est exposée aux États-Unis dès ce dimanche 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. Ce modèle plus petit est prêté par la France pour quelques années en hommage aux relations entre les deux pays et à l’histoire de cette œuvre d'Auguste Bartholdi.

Près de 135 ans plus tard, les États-Unis exposent à New-York une seconde statue de la liberté. Ce modèle miniature est prêté par la France, le pays qui avait déjà donné sa "grande sœur" originale aux États-Unis. Moulée en bronze, la nouvelle dame de la Liberté mesure trois mètres de hauteur. Elle restera exposée à New-York pendant tout le week-end du 4 juillet, la fête nationale américaine, puis elle ira à Washington, où elle demeurera dans le jardin de l’ambassadeur de France pour les dix prochaines années.

L'œuvre est prêtée par le Musée des arts et métiers de Paris, dans un geste visant à cimenter l'amitié franco-américaine. "C'est un symbole de l'amitié entre les peuples français et américain, mais c'est aussi un rappel de l'importance du message de liberté et d'éclaircissement du monde, qui est le nom de la statue", a déclaré Philippe Étienne, ambassadeur de France aux États-Unis, lors d'une cérémonie d'inauguration. "C'est l'importance essentielle de la liberté dans nos démocraties, à l'intérieur de nos sociétés et aussi dans le monde. (...) L'arrivée de la 'petite sœur' de la statue de la Liberté nous permet de rappeler ce que cet événement voulait dire au XIXe siècle, qui veut encore dire aujourd'hui, c'est l'amitié entre le peuple français et le peuple américain. C'est l'importance fondamentale de la liberté dans nos sociétés, dans le monde aujourd'hui, que les peuples américains et français, les Etats-Unis d'Amérique et la France, veulent défendre ensemble. "

Un voyage d'un mois dans un sarcophage

Pour ce voyage outre-Atlantique, la statue a été "mise dans un sarcophage, lui-même sanglé dans un conteneur équipé d'un boîtier pour le géolocaliser, s'assurer de la fermeture des portes et contrôler la température", a expliqué Damien Denizot, directeur adjoint de la communication de l'armateur français CMA-CGM, qui finance le transport de Paris à Washington.

Durant cette première escale à New-York sur Ellis Island, non loin de Liberty Island où trône sa grande sœur, elle est exposée à l'occasion de la fête nationale américaine, le 4 juillet. Le voyage doit s'achever avec l'inauguration de la statue dans le jardin de la résidence de l'ambassadeur de France aux États-Unis à Washington le 14 juillet, jour de la fête nationale française.

VIDÉO : ARON RANEN / AFPTV / AFP