La photo de Cécile Kohler, détenue en Iran, s'affiche sur le fronton de l'hôtel de région à Strasbourg

Cécile Kohler est détenue en Iran depuis 408 jours désormais. Cette enseignante originaire de Soultz dans le Haut-Rhin est accusée d'espionnage par le régime de Téhéran . Après la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est a décidé à son tour d'afficher la photo de la jeune femme sur le fronton de l'hôtel de région de Strasbourg. "En présence de la famille, les élus ont dévoilé une bâche de soutien habillant les façades du Siège ainsi que celles des Hôtels de Région à Metz, à Châlons-en-Champagne et de la Maison de la Région à Mulhouse avec la volonté de rendre compte de sa captivité et de sensibiliser les citoyens du Grand Est à cette situation éprouvante", a expliqué la Région dans un communiqué.

"Un signal pour elle et sa famille"

"On ne peut pas accepter d'être privé de sa liberté aussi longtemps. Il y a des gestes forts et symboliques et celui-ci en fait partie" a dit de son côté Franck Leroy, le président de la région Grand Est. "C'est un signal que nous envoyons à sa famille, mais aussi à Cécile puisqu'il existe quelques contacts avec elle et pouvoir lui dire que des milliers de gens sont mobilisés, c'est important pour elle, c'est important pour le moral, et c'est souvent ce qui fait la différence"

Les élus ont également souhaité soutenir l’association « Liberté pour Cécile », créée le 21 novembre dernier, à hauteur de 10 000 euros.