La piscine la plus profonde du monde ouvre ses portes en Pologne

Toucher le fond de la piscine n'aura jamais été aussi long. Avec 45,5 mètres de profondeur, le "Deepspot", un plan d'eau ouvert près de Varsovie samedi 21 novembre, devient le bassin le plus profond au monde. 8000 mètres cubes d'eau ont été nécessaires à son remplissage, soit plus de vingt fois la quantité d'eau d'une piscine de 25m de long.

Le bassin n'est toutefois pas accessible pour ceux qui souhaiteraient faire quelques longueurs à la pause déjeuner, le centre étant réservé aux plongeurs. A l'avenir, il pourrait cependant être ouvert aux touristes puisqu'un hôtel doit être bâti, avec des chambres offrant des vues jusqu'à cinq mètres de profondeur.

"Un jardin d'enfants pour plongeurs"

Les profondeurs de la piscine révèlent d'ailleurs quelques petits secrets. En plus de reproduction de grottes sous-marines, les plongeurs pourront également explorer une épave et des ruines mayas. "C'est marrant ! C'est comme un jardin d'enfants pour plongeurs", s'est réjoui auprès de l'Agence France-Presse Przemyslaw Kacprzak, moniteur de plongée et l'un des tout premiers clients samedi.

Le directeur du complexe a expliqué que le site sera également utilisé pour les entraînements des pompiers et de l'armée. La profondeur record du bassin ne tiendra pourtant pas très longtemps. Au Royaume-Uni, le site "Blue Abyss" doit ouvrir l'an prochain avec cette fois 50 mètres de dénivelé.