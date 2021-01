La porte- parole des démocrates en Normandie soulagée de l'arrivée de Joe Biden

Rebecca Grossberg, porte- parole des démocrates en Normandie, a fait part de son soulagement ce matin sur France Bleu Normandie avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison Blanche. Le 46ème Président des Etats-Unis a dès hier soir signé le retour des Etats-Unis dans l'accord de Paris sur le climat et au sein de l'Organisation mondiale de la santé. Un hommage a aussi été rendu hier aux 400 mille morts de l'épidémie de Covid. C'est plus que le nombre de soldats américains tués pendant la Seconde Guerre mondiale. "C'est vraiment du grand changement, le retour à une situation normale, on va peut-être s'ennuyer après Trump, mais je suis soulagée" confie Rebecca Grossberg.

