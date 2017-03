La présidentielle française, déterminante pour l'avenir de l'Union européenne

L'Europe est de plus en plus décriée, notamment par les candidats à la présidentielle française : entre les extrémistes anti-Europe et les partisans d'une réforme en profondeur, Bruxelles se tient sur ses gardes car la présidentielle aura des conséquences sur l'avenir de l'UE.

Alors qu'on célèbre les 60 ans du traité de Rome, fondateur de l'Union européenne, l'Europe vit des heures difficiles, elle compte de plus en plus de détracteurs, notamment parmi les candidats à la présidentielle française, tendance qui effraye Bruxelles, déjà prête à tous les scénarios catastrophe.

Quels scénarios ?

On peut classer les candidats en trois catégories : il y a les "anti" farouches, souverainistes, protectionnistes, favorables à une sortie de l'Euro, en tête la frontiste Marine Le Pen suivie d'un Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France, aux scores plus modestes dans les sondages, mais qui a tout de même validé ses parrainages.

La deuxième catégorie est majoritaire : c'est celle des néo-européens, les Hamon, Mélenchon, Arthaud, Poutou, qui veulent mettre au pas la finance au profit d'une Europe des peuples : on laisse les frontières ouvertes mais on ne dit pas non à un peu de protectionnisme pour aider nos agriculteurs et producteurs locaux.

Enfin, restent ceux veulent consolider la défense aux frontières extérieures et miser sur l'harmonisation fiscale entre les pays membres : le candidat de la droite François Fillon et le leader du mouvement centriste En Marche Emmanuel Macron.

Pour Bruxelles, le pire des scénarios, c'est évidemment l'élection de Marine Le Pen parce que la candidate frontiste est celle qui dispose du meilleur carnet d'adresses, ses alliés ravis par l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis sont nombreux, de l'Allemande Frauke Petry, à la tête de l'AfD, en passant par le Néerlandais leader du Parti pour la liberté Geert Wilders, sans oublier l'Italien Matteo Salvini, secrétaire général de la Ligue du Nord, parti d'extrême-droite italien. Ils sont tous unis contre l'immigration et pour un affaiblissement des pouvoirs de Bruxelles.

Seule exception : le parti Britannique eurosceptique UKIP, alors dirigé par le député européen Nigel Farage, avait décliné en 2014 les propositions d'alliance de Marine Le Pen, trouvant le Front national trop antisémite à son goût.

Quelles conséquences sans le moteur franco-allemand ?

Le Brexit a eu des conséquences économiques, le Frexit en aura également. À Berlin, en Allemagne, on tremble mais on reste coi, en tout cas jusqu'en mai 2017. Seul Wolfgang Schäuble, ministre des Finances allemand, s'est exprimé :

Si Madame Le Pen devient présidente et fait ce qu'elle a annoncé, alors l'Union européenne et l'Union monétaire dans sa forme actuelle seraient naturellement dans une crise existentielle.

Le monde économique allemand lui emboîte le pas, en la personne d'Anton Börner, président de la fédération des exportateurs :

Sans le moteur franco-allemand, une dislocation de l'Europe et de l'euro est pré-programmée.

Une chose est sûre : l'élection française aura des conséquences sur le vote qui désignera le chancelier allemand en septembre prochain.