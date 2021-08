La profonde tristesse et la colère des proches de soldats français "morts pour rien" en Afghanistan

Les talibans sont entrés dans Kaboul, le président de l'Afghanistan a quitté le pays, les Occidentaux sont évacués et des milliers d'Afghans tentent de fuir : vingt ans après le début de la guerre dans le pays et quelques mois après le départ des militaires américains et étrangers, les images diffusées en boucle ces dernières 24 heures donnent l'impression d'un retour en arrière.

Le 7 octobre 2001, quelques semaines après les attentats du 11-Septembre, la coalition internationale sous l'égide de l'Onu et menée par les États-Unis bombarde les forces talibanes. C'est le début de la guerre la plus longue qu'auront connu les États-Unis et à laquelle de nombreux soldats français ont participé. 89 d'entres eux n'en reviendront jamais.

Des soldats français "morts pour rien"

Le caporal Cyril Louaisil fait partie des militaires français tués en Afghanistan. Ce Mayennais de 24 ans est mort le 18 mai 2011 alors qu'il partait en mission en Kapissa, à 80 kilomètres à l'est de Kaboul. Alors pour ses parents, l'invasion de la capitale aujourd'hui est un crève-cœur : "Notre fils est mort pour rien. Tout ce que nos soldats ont fait là-bas n'a servi à rien en fin de compte. C'est un immense gâchis humain", lâche Alain Louaisil, le père de famille, au micro de France Bleu Mayenne.

Ce retour à une situation antérieure est une douleur qui renvoie à un non-sens

La même tristesse assaille le père de l'adjudant Laurent Pican, tué le 21 septembre 2007, par l'explosion d'une voiture piégée à la sortie de Kaboul. Ce Manchois avait 34 ans. Interrogé par France Bleu Cotentin, son père, Guy Pican, confie avoir l'impression que "cette guerre et la mort de Laurent n'ont servi à rien". "Quand on perd un fils dans ces conditions-là, on se pose des questions, on cherche le sens de ce drame. Dans le cas présent, on pouvait comprendre un certain nombre de choses, c'était une vie donnée pour un peuple, pour une cause et pour quelque chose qui était noble et ce retour à une situation antérieure est une douleur qui renvoie à un non-sens", explique-t-il.

En Charente-Maritime, Jean-François Buil crie également sa colère face à la situation dans le pays, 13 ans après la mort de son fils Damien dans une embuscade à Uzbin. Le 18 août 2008, dix soldats français sont tués dans cette bataille à 50 kilomètres à l'est de Kaboul. Pour Jean-François Buil l'armée française n'aurait jamais du intervenir en Afghanistan : "Les américains viennent, fracassent tout et nous, avec l'OTAN on suit à cause du 11 septembre 2001" et au final c'est "une mission zéro, catastrophique" dit-il à France Bleu La Rochelle.

C'est justement à cette embuscade qu'a fait référence Emmanuel Macron dans son allocution au sujet de la situation en Afghanistan et de la stratégie française. "À ceux qui ont combattu, aux familles de ceux qui sont morts ou ont été grièvement blessés : nous n'oublierons pas nos soldats, nous n'oublierons pas nos morts", a indiqué le chef de l'État, concluant : "Ce combat que la France a mené était utile et était notre honneur. Il portera un jour ses fruits et je vous demande de vous en souvenir."