La région Bretagne vote une aide humanitaire de 100 000 euros en faveur du peuple ukrainien

Le conseil régional de Bretagne débloque une première aide humanitaire de 100 000 euros pour l'Ukraine. Le vote a eu ce lundi 28 février en commission permanente. Il répond ainsi à l'appel lancé la veille par l'association Régions de France.

Dans un communiqué publié ce dimanche 27 février, l'association Régions de France explique : "Les Régions seront présentes pour l’organisation de toutes les actions de solidarité nécessaires, aussi bien vis à vis des populations locales que pour l’accueil éventuel de réfugiés. Elles proposent de constituer, en lien avec le ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, un fonds de soutien qui pourra venir à l’appui de l’action des ONG, des associations, et plus globalement de tous ceux dont la mobilisation sera requise par la crise que nous traversons, et en particulier les Maires de France qui ont déjà lancé un appel à la solidarité. Notre souci est d’abord et avant tout humanitaire. Mais cette crise, et les risques qu’elle fait peser sur la stabilité de toute l’Europe, doit nous conduire à engager sans tarder une réflexion de fond sur la nécessité de consolider les éléments vitaux de la souveraineté de notre communauté européenne d’États Nation, pour la paix et la prospérité du monde".