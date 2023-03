La Région Normandie fait sa pub à New-York avec des vétérans américains en "guest stars"

Les vétérans américains Bob Gibson et Norris Morvant, 99 ans tous les deux (100 ans en septembre pour le premier) ont été au centre de toutes les attentions de la soirée organisée par la Région Normandie au Consulat de France à New-York. Car aux Etats-Unis, les soldats de la Seconde Guerre Mondiale sont considérés comme de véritables héros, même si les principaux intéressés s'en défendent. Bob Gibson se souvient de son arrivée à Utah Beach, le 6 juin 1994, et "du bruit des fusils." Des bruits qui parfois, encore aujourd'hui l'empêchent de dormir, même s'il ne regrette rien : "on avait un boulot à faire et on l'a fait" répond-il sans hésiter, demandant seulement aux Français de tout faire pour que la guerre - en Ukraine - ne se propage pas.

Bob Gibson et Norris Morvant © Radio France - Philippe Thomas

Mais cette soirée avait aussi pour but de valoriser les onze entreprises que la Région a emmené avec elle. Certaines, des PME pour les plus importantes, cherchent à développer des marchés aux Etats-Unis déjà existants, d'autres cherchent des débouchés. Quant à savoir si ces déplacements à l'étranger sont utiles, le président de Région, Hervé Morin répond sans ambages que oui, ça coûte de l'argent, "mais quand je vois les retours des chefs d'entreprises qui me disent qu'ils ont plus de contacts en une journée qu'ils ne peuvent en avoir en plusieurs semaines, c'est que c'est utile, et ils ne disent pas çà pour me faire plaisir."

"Les Américains ont la passion de la mémoire"

Le Consul général de France à New-York, Jérémie Robert, ne dit pas le contraire : "la France, c'est beaucoup Paris pour les Américains mais quelques régions tirent leur épingle du jeu et c'est le cas de la Normandie avec les plages du Débarquement. Ici, je décore régulièrement des vétérans de la Légion d'honneur et c'est à chaque fois une émotion considérable, les Américains ont la passion de la mémoire."