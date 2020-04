La reine d'Angleterre Elizabeth II souffle ses 94 bougies confinée

Pas de traditionnels coups de canon pour fêter l'anniversaire de la reine. Elizabeth II a demandé d'annuler les festivités pour ses 94 ans. Elle n'a pas jugé "approprié" de maintenir cette coutume en pleine crise liée à l'épidémie de coronavirus covid-19. Silence total à Hyde Park ou Windsor pour la première fois en 68 ans de règne.

Au moins de juin, il n'y aura pas non plus de défilé militaire, pas de parade aérienne, pas de salut au balcon, pas de visite d'État : l'Empereur et l'Impératrice du Japon ont annulé leur voyage.

Une famille royale éparpillée

La reine Elizabeth ne se montre pas : elle reste confinée avec son mari, le Prince Philip au château de Windsor. Le prince Charles est lui en Écosse, William et Kate dans le comté anglais du Norflok. Harry et Meghan vivent eux à Los Angeles. Ces derniers ne comptaient de toutes façons pas ce rendre à la fête : depuis qu'ils ont renoncé à leurs titres royaux, les tensions ne cessent de grandir avec le reste de la famille.

La Grande-Bretagne a enregistré plus de 14.000 décès liés au coronavirus qui a tué près de 150.000 personnes dans le monde.