La reine Elizabeth II est morte à 96 ans

Elle aura régné sur le Royaume-Uni et les pays du Commonwealth pendant 70 ans. La reine Elizabeth II est morte ce jeudi à l'âge de 96 ans dans son château écossais de Balmoral, sa famille à ses côtés. Son fils le prince Charles lui succède automatiquement, ont indiqué les services de la famille royale britannique, via un communiqué du palais de Buckingham. Il règnera sous le nom de Charles III.

"La reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le roi et la reine consort resteront à Balmoral ce soir et retourneront à Londres demain", précise le communiqué. La souveraine avait été "placée sous surveillance médicale" dans son château de Balmoral en Écosse, jeudi.

Les drapeaux britanniques en berne

Le drapeau britannique a été mis en berne sur le palais de Buckingham, où étaient réunies des centaines de personnes, au moment de l'annonce de sa mort. Des personnes présentes devant le palais ont éclaté en sanglots et la foule est devenue silencieuse. À la télévision, la BBC diffusait l'hymne britannique.

Un valet en tenue de deuil a accroché aux grilles de Buckingham un message blanc sur fond noir annonçant la mort de la reine. Les télévisions et radios ont interrompu leurs programmes pour annoncer le décès de la souveraine, veuve depuis le décès en avril 2021 de son époux Philip. Les drapeaux ont été mis en berne et les cloches des églises ont retenti pour marquer la disparition de celle qui, très croyante, était aussi la cheffe de l'Église anglicane.

Hospitalisée une nuit en octobre 2021

Depuis une nuit à l'hôpital, le 20 octobre 2021, officiellement pour des examens, la monarque n'apparaissait plus que rarement en public. Elle avait notamment dû renoncer, "à regret", à se rendre à la COP26, la conférence sur le climat de l'ONU à Glasgow (Ecosse) en novembre 2021. Ses services évoquaient des problèmes de mobilité épisodiques, et déléguaient de plus en plus de fonctions à ses héritiers directs, Charles et William.

Lors de son jubilé de platine, en juin dernier, Elizabeth II ne s'était montrée qu'à deux brèves reprises au balcon du palais de Buckingham devant des dizaines de milliers de personnes.

Une personnalité restée très populaire

Détentrice du record de longévité dans l'histoire de la monarchie britannique, la reine restait une personnalité très aimée au Royaume-Uni et dans le monde. Elle était saluée pour avoir su préserver la monarchie malgré les transformations majeures subies par le Royaume-Uni pendant son règne, de la décolonisation au Brexit, et malgré les nombreuses crises telles la mort de la princesse Diana en 1997.

Plus récemment, la fracassante mise en retrait de la monarchie de son petit-fils le prince Harry et de son épouse Meghan, partis en Californie, ou encore les accusations d'agressions sexuelles visant son fils Andrew avaient ébranlé l'institution. Après la mort, en avril 2021, de son époux Philip à 99 ans, Elizabeth II, cheffe d'État de 16 royaumes, avait allégé son agenda chargé. L'après-Elizabeth II s'annonce plus compliqué avec Charles (73 ans), moins populaire. Les Britanniques lui préfèrent le prince William et son épouse Kate.