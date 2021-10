La reine Elizabeth II hospitalisée une nuit pour des "examens préliminaires"

La reine Elizabeth II a passé la nuit de ce mercredi 20 au jeudi 21 octobre à l'hôpital, a annoncé le palais de Buckingham dans un communiqué, précisant qu'elle y avait es "examens préliminaires" et qu'elle gardait "un bon moral". Agée de 95 ans, la souveraine, avait déjà été contrainte d'annuler une visite en Irlande du Nord, sur conseil médical.

Alors qu'elle doit fêter en 2022 ses 70 ans sur le trône, Sa Majesté continue d'afficher une bonne forme. Ses hospitalisations restent très rares : la dernière remonte à 2013, pour une gastroentérite et la précédente remonte à dix ans. Une forme qu'elle doit surtout à son mental d'acier. "On a l'âge que l'on ressent" a déclaré tout récemment la reine Elizabeth II alors qu'un magazine britannique souhaitait lui remettre son prix "The Oldie of the Year" ("L'Ancien de l'année").

Mais la reine Elizabeth a récemment été vue en train de marcher avec une canne, une première depuis 2004. C'est donc "à la suite d'un avis médical lui recommandant de se reposer quelques jours" qu'elle s'est rendue à l'hôpital "pour des examens préliminaires et est rentrée au château de Windsor à l'heure du déjeuner", a précisé le palais dans un bref communiqué. La souveraine détient le record de longévité sur le trône britannique, auquel elle a accédé en 1952.