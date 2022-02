La reine Elizabeth II positive au Covid-19, avec des symptomes "légers"

La souveraine, qui vient de passer le cap des 70 ans de règne, est positive au coronavirus mais ne présente que des symptômes "légers", proches de ceux d'un rhume. Elizabeth II mènera des "tâches légères" au cours de la semaine prochaine, a précisé Buckingham Palace, se montrant ainsi rassurant sur son état de santé.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a souhaité un "prompt rétablissement" à la reine : "Je suis sûr que je parle pour tout le monde en souhaitant à Sa Majesté la Reine un prompt rétablissement du Covid et un retour rapide à une bonne santé éclatante", a tweeté le chef du gouvernement conservateur.

L'indestructible reine du Royaume-Uni avait rencontré le 8 février son fils Charles, deux jours avant que celui-ci ne soit lui-même testé positif. Depuis son entrevue avec le prince, la reine avait fait plusieurs apparitions publiques. Elle a notamment reçu mercredi dernier le Major General Eldon Millar, chargé d'effectuer la liaison entre la reine et les forces armées, et son prédécesseur le Rear Admiral James Macleod, au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres, son lieu principal de résidence. Une vidéo de la rencontre la montrait souriante, accueillant les deux militaires debout, vêtue d'une robe à motifs et une canne à la main.

Cette apparition de la reine avait donné un signal de nature à rassurer au sujet de son état de santé particulièrement scruté depuis qu'elle a passé une nuit à l'hôpital à l'automne pour des examens "préliminaires" dont la nature n'a depuis jamais été précisée.

La reine Elizabeth, âgée de 95 ans, a passé le 6 février le cap de 70 ans de règne, une longévité sans précédent pour la monarchie britannique. Quatre jours de festivités sont prévus en juin pour célébrer son jubilé de platine. Depuis ses ennuis de santé en octobre, ses apparitions étaient devenues rares, mais le palais de Buckingham a annoncé récemment une reprise de ses activités publiques : avant une cérémonie le 29 mars à l'Abbaye de Westminster à la mémoire du prince Philip, son époux décédé l'an dernier, la reine devrait participer à une réception diplomatique à Windsor le 2 mars et à une cérémonie du Commonwealth le 14 mars.