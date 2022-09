Mort d'Elizabeth II : une reine au destin hors du commun

Une monarque au destin hors du commun s'est éteinte. La reine Elizabeth II, souveraine du Royaume-Uni, est morte ce 8 septembre, à l'âge de 96 ans. Née en 1926, devenue reine à 25 ans en 1952, elle aura traversé et marqué le XXe siècle, de la seconde guerre mondiale au Brexit, en passant par la décolonisation. C'est la souveraine britannique qui aura régné le plus longtemps sur le pays, et l'une des monarques qui a connu le plus long règne au monde. Elle avait fêté ses 70 ans de règne en juin dernier. Elle est morte un an et demi après son mari, le Prince Philip, disparu le 9 avril 2021. Elizabeth II avait vu sa santé décliner après avoir été hospitalisée en octobre 2021, officiellement pour des "examens préliminaires".

à lire aussi La reine Elizabeth II fête ses 70 ans à la tête du Royaume-Uni, revivez son règne en 10 dates

Une princesse pas destinée à régner

La princesse Elizabeth Alexandra Mary Windsor naît le 21 avril 1926 à Londres. Petite fille, Elizabeth se passionne pour les chevaux et les chiens. Elle se distingue aussi par sa discipline et son sens des responsabilités. Elle apprend le français avec des gouvernantes dont c'est la langue maternelle. Elle n'est pas destinée à régner. Mais en 1936, son père George VI accède au trône britannique, après l'abdication de son frère Edouard VIII, qui épouse une femme divorcée. A 10 ans, puisqu'elle est la fille aînée du nouveau roi, elle devient donc l'héritière de la couronne britannique.

La princesse Elizabeth à l'âge de quatre ans, en 1930. © AFP -

Engagée dans l'armée britannique pendant la seconde guerre mondiale

Lors de la seconde guerre mondiale, la mère d'Elizabeth refuse que ses deux filles soient évacuées au Canada. "Mes enfants n'iront nulle part sans moi. Je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne partira jamais", déclare-t-elle. Elizabeth et sa sœur Margaret passent la majeure partie de la guerre au château de Windsor. Alors adolescente, la future reine organise des actions de charité et s'exprime à la radio et en public pour soutenir les soldats britanniques. A la fin de la guerre, en février 1945, elle rejoint la branche féminine de la British Army, l'armée britannique. Le 8 mai 1945, les deux princesses se mêlent en toute discrétion à la foule dans les rues de Londres pour célébrer la fin de la guerre.

En octobre 1940, Elizabeth et sa sœur Margaret s'adressent, à la BBC, aux enfants évacués en raison de la guerre. © AFP -

La princesse Elizabeth (tenant le cheval), sa soeur Margaret et une des employées de la résidence royale de Sandringham House, en 1943. © Maxppp - UPPA/Photoshot

Des coupons de rationnement pour financer sa robe de mariage

En 1947, à 21 ans, la reine épouse Philip, arrière petit-fils du roi Edouard VII, prince de Grèce et du Danemark. Les deux cousins issus de germains (c'est-à-dire enfants de deux cousins germains), qui se sont rencontrés alors qu'elle avait 13 ans, sont très amoureux. Le prince échange donc ses titres contre celui de Duc d’Édimbourg. Au moment du mariage, deux ans après la fin de la guerre et alors que le pays n'en est pas totalement remis, Elizabeth veut donner l'exemple : elle impose que des coupons de rationnement soient utilisés pour financer la confection de sa robe de mariage. Elizabeth et Philip auront quatre enfants : Charles, le prince de Galles et héritier du trône, la princesse Anne du Royaume-Uni, le prince Andrew, duc d'York, et le prince Edward, comte de Wessex.

La princesse Elizabeth, future reine, et son mari le prince Philipp lors de leur voyage de noces en Angleterre, en 1947. © AFP -

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Un couronnement diffusé en direct, une grande première pour la télévision

À la mort de son père, le 6 février 1952, Elizabeth, 25 ans, accède au trône britannique. Son couronnement, le 2 juin 1953 à l'abbaye de Westminster, est le premier à être diffusé en direct à la radio et à la télévision dans cinq pays d'Europe, dont la France. Un événement qui fait entrer la télévision dans de nombreux foyers. "La télévision, grâce au couronnement, a fait la conquête du grand public", écrit Le Figaro le lendemain. La cérémonie est traduite dans 44 langues.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

© AFP - Wolf Tracer Archive/Photo12

La décolonisation, de l'empire britannique au Commonwealth

La reine, qui a traversé le XXe siècle, a mené de grandes réformes constitutionnelles au Royaume-Uni. Elle a notamment accompagné l’indépendance des anciennes colonies britanniques, qui s'est accélérée dans les années 1960 et 1970. A l'époque, elle transforme l’Empire britannique en Commonwealth of Nations, qui réunit les anciennes colonies en un groupe d'États partenaires, "libres et égaux". La reine régnait toujours symboliquement sur seize états du Commonwealth.

La reine Elizabeth en visite aux Nouvelles-Hébrides en 1974, une colonie qui deviendra le Vanuatu à son indépendance en 1980. © AFP -

Des coups de feu en 1981

En 1981, lors de la cérémonie du "Salut aux couleurs", la traditionnelle parade à cheval pour célébrer l'anniversaire du monarque, six coups de feu sont tirés vers la reine alors qu'elle défile sur son cheval. La reine se fait remarquer par son sang-froid et le contrôle de sa monture. La police découvre après coup qu'il s'agit de balles à blanc, et le coupable est rapidement arrêté et emprisonné.

Des tragédies familiales sous les feux des projecteurs

1992, "l'annus horribilis"

La très longue vie d’Elizabeth II est marquée par de nombreuses épreuves. Parmi elles, de nombreux divorces, à commencer par celui de sa fille Anne avec Mark Phillips en 1992. La même année, pendant une visite officielle en Allemagne, des manifestants jettent des œufs sur la reine, alors que la monarchie est de plus en plus critiquée par le public. Le Premier ministre britannique de l'époque, John Major, décide de réduire le budget alloué à la famille royale et l'oblige à payer un impôt sur le revenu, une première. Fin novembre, le château de Windsor est ravagé par un incendie accidentel, qui en dégrade ou détruit plus de 100 pièces. Quelques jours après cet incendie, dans un discours qui marque ses 40 années de règne, Élisabeth II qualifie 1992 comme son _annus horribilis, "_année horrible" en latin. En décembre, Charles et Diana annoncent officiellement leur séparation. Et pour couronner l'année, la Reine intente un procès pour droit d'auteurs au journal The Sun, qui publie deux jours avant sa diffusion le texte de l'allocution de Noël de la reine.

L'incendie du château de Windsor, le 20 novembre 1992. © AFP -

Divorces et deuils

En 1996, le second fils de la reine, Andrew divorce de Sarah Ferguson. La même année, Charles et Diana divorcent officiellement, quatre ans après l'annonce de leur séparation. Un an plus tard, le 31 août 1997, Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. En 2002, la reine perd sa sœur, Margaret, en février et sa mère, la reine mère Elizabeth, meurt à 101 ans en mars.

Elizabeth et son mari Philip devant l'immense tapis de fleurs déposées en hommage à Diana devant Buckingham Palace, juste avant ses obsèques. © AFP - JOHN STILLWELL

En avril 2020, son époux, le prince Philip, meurt à l'âge de 99 ans. En pleine pandémie, ses obsèques ont lieu en comité restreint, avec 30 personnes seulement, et la reine apparaît tristement seule à ses funérailles.

La reine Elizabeth, lors des obsèques de son époux le prince Philip, le 17 avril 2021. © AFP - Jonathan Brady/POOL

La polémique Diana

À la mort de la princesse Diana, le 31 août 1997, la reine et son fils Charles sont en vacances avec les enfants de Charles et Diana, William et Harry, au château de Balmoral, en Écosse. Les enfants sont protégés de la tempête médiatique pendant cinq jours. Mais l'opinion publique s'indigne : la famille royale n'a pas mis en berne les drapeaux du palais de Buckingham, alors que la "princesse des cœurs" est morte dans un accident tragique. Devant le scandale et les réactions outrées, la reine rentre à Londres. Elle prononce une allocution à la télévision le 5 septembre, la veille des funérailles de Diana. Elle y exprime son admiration pour Diana et ses sentiments de "grand-mère" pour les princes William et Harry.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le "Megxit"

Le couple formé par le prince Harry et l'ancienne actrice américaine Meghan Markle, qui ont donné naissance à Archie, en 2019, puis à Lilibet en 2021, a déchaîné les passions au Royaume-Uni, avant de définitivement prendre ses distances avec la famille royale.

Face à la pression de la presse à scandale et sur fond d'accusations de racisme, le couple décide de s'installer aux États-Unis en 2020 et se met en retrait de la famille royale, qui lui retire tous ses titres. En mars 2021, lors d'une interview à la télévision américaine, Harry et Meghan dénoncent la pression et le racisme subis au sein de la famille royale. Quelques mois avant l'annonce de la naissance de Lilibet Diana, en 2021, Meghan Markle brise un tabou et révèle avoir été victime d'une fausse couche.

Le prince Harry, Meghan Markle et leur fils Archie, en 2019. © AFP - HENK KRUGER/POOL

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi Meghan Markle révèle avoir fait une fausse couche et brise un tabou

La figure tutélaire d'une famille d'exception

Mais la reine était aussi à la tête d'une très large famille, qu'elle a vu s'agrandir d'année en année : Elizabeth II était la grand-mère de huit petits-enfants, et a également eu douze arrières petits-enfants. Les tribulations de la famille royale sont suivies dans le monde entier.

Le 29 avril 2011, le mariage de son petits-fils William et de Kate Middleton rassemble deux milliards de téléspectateurs à travers le monde. En mai 2018, Harry, le petit frère de William, épouse l'actrice américaine Meghan Markle devant les caméras du monde entier.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

à lire aussi PHOTOS - Mariage royal : les clichés officiels du prince Harry et de Meghan Markle

La reine Elizabeth, le prince Philip et plusieurs de leurs arrières-petits enfants. © AFP - THE DUCHESS OF CAMBRIDGE/KENSINGTON PALACE

Une durée de règne inégalée, quinze Premiers ministres

En 2015, Elizabeth II devient la reine qui a régné le plus longtemps sur le Royaume-Uni et le Commonwealth : son règne dépasse celui de la reine Victoria, son arrière-arrière-grand-mère, qui avait régné 63 ans. Durant son règne, elle a vu passer quinze premiers ministres, dont Boris Johnson et sa successeure Liz Truss, nommée le 5 septembre dernier. En juin dernier, Elizabeth a célébré ses 70 de règne.

à lire aussi Elisabeth II - Une reine championne de la longévité en 10 chiffres clés

Une reine restée populaire

Malgré les critiques sur la famille royale, une forte baisse de popularité dans les années 1990 et le coût qu'elle a pu faire supporter aux Britanniques, la reine est restée très populaire. En 2002, lors de son jubilé d'or, elle est accueillie par une foule enthousiaste dans les pays du Commonwealth qu'elle visite. À Londres, un million de personnes par jour assistent aux trois journées de célébrations. Vingt ans ans plus tard, en juin dernier, la reine célèbre son jubilé de platine. Pour ses 70 ans de règne, elle est à nouveau célébrée dans tout le Commonwealth et pendant plusieurs jours.

Un clip avec James Bond

Lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Londres, en 2012, la reine réserve une belle surprise aux téléspectateurs du monde entier : elle joue son propre rôle dans un court-métrage, avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Une passion pour les chevaux et les chiens

Parmi les passions de la reine, les chevaux et les chiens, en particulier les Welsh corgis : elle en a eu une trentaine. Jusqu'à très récemment, la reine montait encore à cheval. Elizabeth II est également propriétaire de chevaux, dont certains hérités de son père George VI, qui ont gagné plus de 1.600 courses.

Elizabeth II, en 1969 avec ses quatre corgis. © AFP -

Chapeaux, couleurs vives et pastel

La reine était aussi reconnaissable de très loin grâce à ses chapeaux et à ses tenues aux couleurs tantôt vives, tantôt pastel, une habitude prise dans les années 1960 pour être plus visible dans une foule. Le nombre de ses chapeaux est estimé à 500.

Engagement pour l'environnement

En amont de la COP 26, la conférence sur le climat qui se tenait à Glasgow, en Écosse fin octobre 2021, la reine s'est dite agacée par les dirigeants mondiaux qui "parlent" du changement climatique, mais "n'agissent pas", lors d'une conversation privée en marge d'un discours au Parlement gallois. A l'occasion de la remise d'un prix sur l'innovation et l'environnement par la famille royale, le Palais de Buckingham a même été éclairé en vert.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De nombreuses visites en France

La reine, qui parle très bien français, a effectué de nombreuses visites en France, dont plusieurs visites d'État. Pour la dernière, en 2014, la reine assiste aux commémorations du 70e anniversaire du débarquement en Normandie, aux côtés de William et Kate, mariés trois ans avant. C'était sa cinquième et dernière visite d'État en France depuis son couronnement.

Parmi ses visites marquantes, celle de 1972, alors que Georges Pompidou était président : se voulant galant, le président français avait bien failli provoquer un incident diplomatique en prenant le bras d'Elisabeth II pour l’aider à monter les marches du Palais de l’Elysée. En 1994, la reine avait inauguré le tunnel sous la Manche avec François Mitterrand.

Elizabeth était également venue en France à de nombreuses reprises pour ses vacances : une tournée des haras en Normandie en 1967, les visites des Châteaux de la Loire et de la Bourgogne en 1979. En 2019, pour les cérémonies du 75e anniversaire du débarquement, c'est depuis Portsmouth que la reine avait rendu hommage aux héros du DDay. Le prince Charles assurait la représentation de la monarchie britannique lors des cérémonies en France.