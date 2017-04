La relation UE-Turquie à l'épreuve

Avec 51% des voix, le président turc a remporté dimanche le référendum qui lui accorde des pouvoirs accrus. Une victoire serrée qui aura certainement des conséquences sur les relations entre la Turquie et l'Union européenne.

Dans un communiqué, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker dit prendre note du résultat. Il appelle Erdogan à chercher un consensus national le plus large possible après la courte victoire du « oui ». Une réaction on ne peut plus mesurée. En pareil circonstance, l'usage diplomatique veut que les responsables européens envoient plutôt un court message de félicitation au vainqueur du scrutin.

Réaction de l'UE plutôt mesurée

En privé, dans les couloirs des instituions européennes, on ne cache pas son inquiétude. Est-il encore réellement possible de dialoguer, comme si de rien était, avec un pays qui a arrêté plus de 100 000 personnes après le coup d’Etat de juillet dernier, qui a congédié quelques 130 000 fonctionnaires et qui est responsable de la fermeture de 178 journaux et médias audiovisuels ? Ensuite, on note que c'est le vote des quelques 4 millions de Turcs vivant en Europe qui a lourdement pesé en faveur de Monsieur Erdogan. On redoute qu'un vote aussi éloigné des valeurs européennes soit en fait révélateur d'un problème d'intégration de ces communautés turques en Europe.

Conséquence sur le processus d'adhésion à l'UE

A court terme, la victoire du « oui » n'aura pas d'influence sur ce processus d'adhésion qui, faut-il le rappeler, est en fait complètement bloqué depuis des années. En revanche, si Erdogan organise un référendum sur le rétablissement de la peine de mort en Turquie, alors cela mettrait fin, automatiquement, à toute négociation. Cette rupture définitive ne chagrinerait pas tout le monde en Europe, mais elle serait source d'inquiétude pour certains qui redoutent que le président turc mette ses menaces à exécution et décide de ne plus respecter l'accord migratoire signé en mars 2016.