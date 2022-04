La Russie annonce un tir d'essai réussi du Sarmat, un missile balistique intercontinental "unique"

Au 56e jour de conflit en Ukraine ce mercredi, la Russie annonce qu'un tir d'essai du Sarmat, missile balistique intercontinental, a été effectué avec succès. Une arme de nouvelle génération de très longue portée que le président Vladimir Poutine a salué comme "sans équivalent".

Lors d'une annonce diffusée à la télévision, le président russe Vladimir Poutine s'est félicité. "Cette arme unique va renforcer le potentiel militaire de nos forces armées et assurer la sécurité de la Russie face aux menaces extérieures" a-t-il déclaré. Selon lui elle "fera réfléchir à deux fois ceux qui essayent de menacer notre pays avec une rhétorique déchaînée et agressive".

Sarmat capable de "déjouer tous les systèmes anti-aériens modernes"

Le président russe considère que ce missile balistique intercontinental de cinquième génération est capable de "déjouer tous les systèmes anti-aériens modernes". Dans une vidéo, le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, a affirmé que le tir avait lieu à 15h12 (12h12 GMT) depuis l'aire de lancement de Plessetsk, dans la région d'Arkhanguelsk (nord-ouest). Le missile a ensuite, selon le ministère, atteint comme prévu une cible sur un autre terrain militaire, celui de Koura, en Extrême-Orient, à plus de 5.000 kilomètres de là.

"Après la fin du programme d'essais, le Sarmat entrera dans les forces stratégiques russes", a indiqué Igor Konachenkov, notamment conçues pour intervenir en cas de guerre nucléaire.

Le Sarmat, qui pèse plus de 200 tonnes, est censé être plus performant que son prédécesseur : le missile Voïevoda d'une portée de 11.000 km. En 2019, Vladimir Poutine avait affirmé que le Sarmat n'avait "pratiquement pas de limites en matière de portée" et était capable de "viser des cibles en traversant le pôle Nord comme le pôle Sud".

Pas une "menace" ni une "surprise" selon le Pentagone

Le ministère de la Défense américain a immédiatement réagi à l'annonce de ce tir d'essai. Selon le Pentagone, l'évènement était un essai de "routine" et ne constitue "pas une menace" pour les Etats-Unis ni leurs alliés, a affirmé son porte-parole John Kirby. Moscou a "convenablement informé" Washington de la réalisation de ce test, conformément aux obligations relevant des traités sur le nucléaire, et il ne s'agissait donc pas d'une "surprise" a-t-il ajouté.