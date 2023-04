La Russie prend la tête du Conseil de sécurité de l'ONU, une "mauvaise blague" pour l'Ukraine

Moscou succède au Mozambique et prend ce samedi la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU, et ce, pour tout le mois d'avril. Mais la présidence russe de cet organe de paix est contestée alors que l'invasion de la Russie se poursuit en Ukraine. "La présidence russe du Conseil de sécurité des Nations unies est une gifle au visage de la communauté internationale", a déploré sur Twitter le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba. Selon lui, "les membres actuels" de l'organe exécutif de l'ONU doivent "contrecarrer toute tentative" de la Russie d'"abuser de sa présidence". Qu'est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU ? Que va changer la présidence russe ? Que craignent l'Ukraine et les pays alliés ? France Bleu vous explique.

Qu'est-ce que le Conseil de sécurité de l'ONU ?

"Le Conseil de sécurité est l’un des six organes principaux des Nations unies" peut-on lire sur le site internet de la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à New York. Son objectif est le maintien de la paix dans le monde : "Il constitue un conseil restreint de pays membres de l’organisation veillant au maintien de la paix et de la sécurité dans le monde". Ce Conseil est composé de quinze membres dont cinq permanents, "historiquement, les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale" : Chine, États-Unis, France, Royaume-Uni et Russie.

La présidence du Conseil tourne tous les mois, ainsi, c'est au tour de la Russie en ce mois d'avril 2023. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, présidera l'instance.

Toujours selon le site de la représentation française à l'ONU, le Conseil a plusieurs prérogatives comme "recommander des procédures de règlement pacifique des différends, autoriser l’usage de la force pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité, ou mettre en place une opération de maintien de la paix".

L'Ukraine et les pays alliés craignent des abus de la Russie : "Nous nous attendons à ce que la Russie continue à se servir de son siège pour propager de la désinformation et essayer de détourner l'attention de ses tentatives de justifier ses actions en Ukraine et les crimes de guerre que les membres de ses forces armées commettent", a commenté jeudi la porte-parole de la Maison Blanche.

Quels vont être les pouvoirs de Moscou ?

Cette présidence donne-t-elle des pouvoirs à Moscou ? Pas réellement, selon le fondateur et directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques, interrogé sur Europe 1 . "C'est vraiment très symbolique, ça ne donne pas beaucoup de puissance à la Russie", a estimé Pascal Boniface qui détaille les missions de Moscou : "La Russie préside la séance, c'est elle qui fait tourner la parole, mais cela ne lui donne pas de pouvoirs supplémentaires".

Un diplomate de l'ONU a aussi tenté de rassurer. Il s'agit d'"une présidence tournante. C'est chaque mois, c'est une présidence courte et ce n'est pas essentiel comme une présidence du G20, du G7 ou de l'Union européenne où vous présidez six mois ou un an et où vous injectez votre propre ordre du jour". Il assure que l'ONU réagira si la Russie se montre abusive : "En cas d'abus de la part de la présidence, nous réagirons, bien sûr. Ce n'est pas le sujet. L'important, c'est la guerre en Ukraine et de s'assurer que nous mettrons fin à cela", a ajouté le diplomate.

Pour Patrick Martin-Genier, enseignant à Science Po, spécialiste de l’Europe, "le président du Conseil de sécurité a au moins un pouvoir, c'est de convoquer ou de refuser de convoquer le Conseil de sécurité" a-t-il expliqué ce samedi sur franceinfo. Il pourrait donc refuser des réunions sur l'Ukraine, mais les autres pays membres peuvent l'en empêcher : "il y a une possibilité dans le règlement intérieur que neuf membres du Conseil de sécurité exigent une réunion sur cette question. Et là, ils ne pourraient pas refuser".

La Russie pourrait aussi utiliser ce siège "pour bien montrer qu'ils ne sont pas isolés sur la scène internationale", a estimé Patrick Martin-Genier.

Une présidence contestée

Si les pouvoirs de la Russie seront limités pendant cette présidence tournante, les pays alliés de l'Ukraine sont vent debout, en pleine invasion russe sur le sol ukrainien. "Un pays qui viole de façon flagrante la Charte de l'ONU et envahit son voisin n'a pas sa place au Conseil de sécurité", a-t-elle lancé. Les pays baltes, autres appuis importants de Kiev et fortement opposés à Moscou, ont quant à eux parlé samedi de "poisson d'avril". "Le (jour du) poisson d'avril est un jour parfait" pour la Russie, a raillé le ministère lituanien des Affaires étrangères. "La Russie, qui livre une guerre brutale à l'Ukraine, ne peut diriger que le 'Conseil de l'insécurité'". Jeudi, l'Ukraine avait qualifié la présidence russe du Conseil de sécurité de l'ONU de "mauvaise blague".

De son côté, la mission diplomatique estonienne à l'ONU a jugé "honteux et humiliant" que le Conseil de sécurité des Nations unies soit dirigé par la Russie, dont le président Vladimir Poutine est "un criminel de guerre avec un mandat d'arrêt permanent de la CPI". Selon Patrick Martin-Genier, enseignant à Science Po, sur franceinfo, cette présidence "est véritablement une situation dramatique, une insulte au multilatéralisme et à la notion de paix internationale que doit protéger l'ONU".

L'Ukraine demande une réforme des institutions

Le chef de l'État ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé ce samedi la "faillite" des Nations unies. "Il est difficile d'imaginer quelque chose qui prouve (davantage) la faillite complète de telles institutions", a lancé dans son message du soir le président Zelensky. "Il n'y a aucune forme de terreur que la Russie n'ait déjà exercée", a-t-il poursuivi, appelant à une "réforme des institutions mondiales, y compris du Conseil de sécurité de l'ONU".

Cette "réforme qui se fait évidemment attendre consiste à empêcher un État terroriste (...) de détruire le monde. Les terroristes doivent perdre, doivent être tenus pour responsables de la terreur et ne présider nulle part", a martelé Volodymyr Zelensky.

Première réunion lundi

La première réunion du Conseil de sécurité sous l'actuelle présidence russe aura lieu ce lundi matin, mais il ne s'agira que de discussions habituelles à huis clos sur le programme de travail du mois. Elle sera suivie, comme à l'accoutumée, d'une conférence de presse du nouveau président de cette instance, l'ambassadeur de Russie Vassili Nebenzia.

La présidence russe aux Nations unies intervient une semaine après que Vladimir Poutine a annoncé vouloir déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus, son seul allié diplomatique européen, renforçant les craintes des Occidentaux.