Séisme au Maroc : la solidarité s'organise à Toulouse en attendant de pouvoir partir

Le bilan du séisme au Maroc s'est encore alourdi. Ce lundi soir le dernier bilan faisait état de 2.862 morts . Face à la catastrophe, plusieurs initiatives s'organisent à Toulouse dont celle d'un nouveau collectif emmené par Samir Hajije, élu à la mairie de Toulouse et président de l'association Cercle Averroès. Il a rassemblée 200 personnes dimanche pour organiser une opération de collecte qui devrait démarrer mercredi à Aucamville avant peut-être une deuxième plus en centreville de Toulouse.

"L'idée est partie de dire comment on peut travailler conjointement à partir d'un collectif pour qu'il y ait plutôt une action commune plutôt que des actions isolées dans tous les sens du terme, explique Samir Hajije. On anticipe, on a les locaux. Donc à partir de mercredi, si tout se passe bien, on va commencer la première récolte à Aucamville. Et ensuite, dès qu'on a le feu vert ou l'aval des autorités locales, on acheminera tous ces dons. Le consulat, avec qui on est en étroite collaboration, recevra la liste une fois qu'on l'aura établie par rapport à tout ce que l'on peut proposer en termes de dons. Et elle sera soumise aux autorités, l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères, qui pourront nous valider si les besoins que l'on propose sont utiles ou non."

Tentes, sacs de couchage, duvets, lampes torches

Et puis, il y a aussi l'association Sans Frontières Daoudi Nisrine dont on vous a parlé dès ce lundi matin sur France Bleu Occitanie. Sans Frontières Daoudi Nisrine fait partie des toutes premières à avoir ouvert un point de collecte dès lundi après-midi à Toulouse. Vous pouvez aller y déposer du matériel. Mais attention, l'association ne prend que certains dons bien précis pour éviter de gâcher : tentes, sacs de couchage, duvets, lampes torches. Pour donner, il faut vous rendre dans les locaux de l'entreprise Novadia énergies située au sud de Toulouse, dans la zone industrielle de Thibaud, au 10 rue Henri Turner, ou son dirigeant accepté de preter son hangar. Sinon vous pouvez faire un don sur la cagnotte de l'association .

Le problème est que pour acheminer des secours en plus d'une aide de 5 millions d'euros aux ONG, le gouvernement français attend l'aval des autorités marocaines. Nisrine Daoudi se dit elle confiante pour que son association puisse, grace à ses contacts sur place, faire un premier envoi d'aides rapidement.

Brouille diplomatique et aide au compte-goutte

Pour l'instant, le Maroc n'a pas accepté la main tendue de la France sous fond de brouille diplomatique. Parmi les explications, le roi du Maroc n'aurait pas apprécié que le quai d'Orsay se rapproche ces dernières années de l'Algérie mais aussi sa position sur le dossier du Sahara occidental. Cette priorité donnée à la diplomatie sur l'huminataire fait beaucoup parler voire inquiète. En attendant, des Toulousains sont sur place ou vont partir.

Houria Tareb déjà, secrétaire générale 31 du Secours populaire et secrétaire nationale en charge de la solidarité. Elle est arrivée sur place lundi soir avec plusieurs dirigeants de l'association et sera notre invitée ce mardi matin à 7h45. Et vous pourrez réagir avec elle à cette question : Est-ce que vous comptez participer à l'aide au Maroc ? Et est-ce que vous trouvez normal que le Maroc n'autorise pas tous les pays à lui venir en aide ?

Et puis, le patron de l'entreprise Novadia énergies qui a prêté ses locaux à l'association Sans frontières Daoudi Nisrine. Boujemaa Aït Omar s'apprete aussi à se rendre sur place. Ce chef d'entreprise toulousain et bénévole de l'association est orginaire de cette région du Maroc et il a pris la décision de partir jeudi pour apporter son aide et sa connaissance du terrain.