La #solidarité virale au forum de Lisbonne

Les 3 et 4 décembre, le Forum de Lisbonne s'est associé à la campagne #Solid'action qui engage les pays du monde entier sur le thème de la solidarité internationale en cette période de crise sanitaire. Également dans Kantara, le combat des femmes pour l'égalité et la reconnaissance de leurs droits

Rendons la #solidarité virale

"La période actuelle se prête à une réflexion commune sur le monde que nous allons partager à l'avenir. Pour y faire face, nous nous pencherons sur les défis mondiaux non résolus en mettant en évidence les conséquences dévastatrices du Covid 19." Propos tenus par Linos-Alexandre Sicilianos, l'ex président de la cour européenne des droits de l'homme, à l'occasion du dernier Forum de Lisbonne, consacré à la solidarité sanitaire internationale.

Selon le magistrat grec, juge à la cour européenne des droits de l'homme, "le virus a montré clairement que nous ne sommes pas tous égaux pour assurer notre propre sécurité et notre protection et pour ceux qui souffrent déjà d'autres crises collatérales - famine et sécheresse, dures conséquences du changement climatique, guerres - l'enjeu est bien plus important. La pandémie COVID-19 souligne à quel point les inégalités sont un problème commun dans le monde entier. C'est pourquoi la solidarité doit être reconsidérée comme une responsabilité collective."

Linos-Alexandre Sicilianos a donc plaidé pour construire collectivement une feuille de route pour soutenir et mettre en œuvre la solidarité et la coopération au niveau mondial et local. Dans ce cadre, le Centre européen pour l'interdépendance et la solidarité mondiales (Centre Nord-Sud) a pour objectif de permettre aux représentants des gouvernements, des parlements, des autorités locales et régionales et de la société civile de prendre des mesures concrètes pour promouvoir le dialogue interculturel et la solidarité, en adhérant aux valeurs du Conseil de l'Europe

Au forum de Lisbonne pour Kantara, le reportage de Nadira Belkhoutout de Chaine Inter Rabat

Les enfants victimes en Palestine

Dans la bande de Gaza, où Israël mène une guerre contre le Hamas, les différents affrontements et raids israéliens provoquent la mort de nombreux enfants. Les attaques visent souvent des lieux publics qui se transforment souvent en refuges pour les civils, tels que les écoles et les hôpitaux.

Au-delà des vies perdues, des dizaines de milliers d’enfants sont blessés et certains resteront handicapés à vie. Retour sur les enfants victimes de la guerre avec Violette Rafidi de Radio Palestine international

Women4Mediterranean

Les femmes et les jeunes filles sont les premières victimes de la crise Covid-19. C’est le constat dressé par l’Union pour la Méditerranée, qui regroupe décideurs et représentants des gouvernements des pays du pourtour méditerranéen.

L'instance s’est réunie lors du congrès « Women4Mediterranean », mi-novembre à Barcelone. A Bastia, le reportage de Pierre-Louis Sardi, pour France Bleu RCFM.

Le choix de Naïma

« L'émancipation des femmes franco-maghrébines se heurte encore à plusieurs obstacles » Dans son roman « Le choix de Naïma », la Franco-Algérienne Samia Segaï raconte le long chemin vers l'émancipation de trois amies franco-maghrébines.

Perdues entre leur identité française et leurs valeurs familiales, elles doivent faire des choix de vie qui vont bousculer leurs destins respectifs, confrontées au poids extrêmement lourd de leurs traditions.

Samia Segaï livre son regard particulier sur les identités multiples, au micro de Nanette Ziade de Radio Liban 96.2

Pour écouter Kantara, cliquez ici