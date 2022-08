La Somme a accueilli plus de 400 réfugiés ukrainiens depuis le début de la guerre

Ce mercredi 24 août, cela fait six mois jour pour jour que la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine. Depuis le début du conflit, plus de 400 personnes ont trouvé refuge dans la Somme.

Il y a six mois jour pour jour, le 24 février 2022, la Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine et envahi son voisin. Depuis, selon l'ONU, plus de 7 millions d'ukrainiens dont 2,5 millions d'enfants ont fuit leur pays. Certains sont arrivés en France, notamment chez nous dans la Somme. Ils sont précisément 361, dont une grande majorité de femmes, plus de 70%, et près d'une centaine de mineurs à vivre actuellement dans le département.

La plupart sont arrivés dans les premiers mois du conflit, quelques uns cet été. Un peu plus d'une centaine de réfugiés sont hébergés chez des Samariens volontaires, autant dans des hébergements collectifs notamment des hôtels. Ils sont près de 70 avoir un logement pérenne, mais pour certains qui vivent à plusieurs familles, il est ensuite difficile de se séparer pour vivre seuls dans une maison ou un appartement.

Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022, 80% des enfants de plus de 3 ans étaient scolarisés. Pour la rentrée, la préfecture de la Somme n'a pas encore de chiffre consolidé car certaines familles se posent la question de rentrer en Ukraine. Plus d'une soixantaine de personnes sont déjà reparties pour rejoindre leur pays encore en guerre.