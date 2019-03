Vents violents : la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange ce dimanche

Ça va souffler fort ce dimanche 10 mars dans la Somme, le Nord et le Pas-de-Calais. Les trois départements sont placés en vigilance orange aux vents violents.

Hauts-de-France, France

La Somme, le Nord et le Pas-de-Calais sont placés en vigilance orange aux vents violents ce dimanche de 10 heures à 18 heures. Selon Météo France, ça commencera à souffler fort dès samedi soir avec un renforcement des vents dans la matinée de dimanche. Des rafales jusqu'à 110 km/h sont attendues sur la côte puis à l'intérieur des terres. Prudence si vous avez prévu de vous balader sur la côte et reportez les sorties en mer, si possible.