La stratégie du reconfinement a-t-elle été payante à l'étranger ?

Alors que le gouvernement français envisage la piste d'un reconfinement national d'au moins quatre semaines, plusieurs pays ont déjà adopté la mesure. Et cela semble avoir fait ses preuves en Israēl et en Australie.

Ce mercredi soir, tous les Français seront rivés sur leur télévision à l'occasion d'une prise de parole d'Emmanuel Macron. Alors que les chiffres de l'épidémie de coronavirus s'emballent, le gouvernement envisage un tour de vis supplémentaire, le reconfinement. Plusieurs de nos voisins ont déjà franchi le pas. Alors la stratégie a-t-elle été payante ? Petit tour d'horizon.

L'Irande et le Pays de Galles

L'Irlande et le Pays de Galles sont les deux premiers pays européens à se reconfiner. Cela doit durer deux semaines pour les Gallois et six semaines pour les Irlandais. C'est d'ailleurs en Irlande que les mesures sont les plus strictes. Tous les commerces non-essentiels ont fermé et les bars et restaurants peuvent servir de la nourriture seulement à emporter. Les Irlandais ayant un emploi jugé essentiel sont autorisés à se rendre au travail. Les autres sont assignés à résidence, sauf pour faire du sport à moins de 5 kilomètres de son domicile. En revanche, les écoles primaires et secondaires restent ouvertes. Pour le moment, il est encore trop tôt pour observer des effets tangibles de ces confinements.

Déconfinement progressif en Israël

Le confinement semble avoir fait ses preuves en Israël. Alors qu'en septembre l'Etat hébreu enregistrait entre 8 000 et 9 000 cas de contamination par jour, samedi cet indicateur est tombé à 400 cas. Un mois après avoir reconfiné sa population, Israël entame donc depuis dix jours un déconfinement progressif. Les crèches, les écoles, les plages et les parcs nationaux ont rouvert. Il est en revanche toujours interdits de se rassembler à plus de dix personnes à l'intérieur et à plus de vingt personnes en extérieur.

L'Australie se déconfine par étapes

Déconfinement également par étapes pour l'Australie où le reconfinement semble avoir été payant. Pour la première fois depuis mars, Melbourne n'a enregistré aucun cas de covid en 24h. La deuxième plus grande ville du pays sort donc progressivement de 110 jours de confinement. Les habitants peuvent à nouveau se rendre chez d'autres personnes, dans un rayon de 25 kilomètres autour de leur domicile. Pour la première fois depuis trois mois, les commerces et les restaurants peuvent rouvrir leurs portes ce mercredi.