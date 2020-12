En durcissant ses règles sanitaires à partir de ce mardi, le Conseil d'État suisse avait fait exception pour 5 cantons moins touchés que les autres par la progression de la COVID-19. Mais Genève franchit le seuil fatidique. Ses bars, et restaurants fermeront mercredi soir pour 1 mois.

A Genève en Suisse, les bars et restaurants ferment à nouveau pour un mois

Confrontée à une hausse importante du nombre de cas de Coronavirus, et un taux d'incidence 3 fois supérieur à celui de la France, la Suisse ferme à nouveau ses bars, restaurants, installations sportives, et culturelles pour un mois . La décision du Conseil d'État entre en vigueur à partir de ce mardi matin et jusqu'au 22 janvier dans 21 cantons sur 26.

A Genève, fermeture de bars et restaurants ce mercredi soir à 23 h

Parmi les 5 cantons moins touchés et bénéficiant d'une exception , celui de Genève, rattrapé par le virus, devra appliqué ces restrictions à partir de ce mercredi à 23h. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral ce lundi au vue de l'évolution de la situation épidémiologique.

Dans les autres cantons voisins de Vaud et du Valais, qui semblent rester moins touchés, l'exception perdure pour l'instant. Bars et restaurants restent donc ouverts.

Autre exception à la règle, tous les domaines skiables suisses restent ouverts . Mais, vu le niveau de contamination, il nous est fortement déconseillé d'y aller.