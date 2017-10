La tempête tropicale Ophelia a fait trois morts en Irlande

Après avoir frappé lundi toute l'Irlande, la tempête tropicale Ophelia, la plus violente connue par l'île depuis une cinquantaine d'années, s'est éloignée dans la nuit de lundi à mardi. Trois personnes ont été tuées, et plus de 300.000 habitants privés d'électricité.

C'est la tempête la plus violente que l'Irlande a connue depuis cinquante ans : nommée Ophelia, elle a touché tout le pays dans la journée de lundi. Rétrogradée du statut d'ouragan à celui de tempête tropicale en début de journée lundi, elle a commencé à frapper le pays en fin de matinée lundi, avec des vents jusqu'à 190km/h.

Une femme d'une cinquantaine d'années est décédée dans un accident de voiture provoqué par la chute d'un arbre, à proximité du village d'Aglish dans le sud du pays, où une septuagénaire a également été blessée. Un autre homme a été tué par la chute d'un arbre sur sa voiture en pleine conduite. Et un dernier a succombé aux blessures provoquées par la tronçonneuse qu'il utilisait pour dégager un arbre tombé au sol.

Foyers toujours privés d'électricité

De nombreux dégâts matériels ont été constatés. A Dublin, où les premières rafales ont soufflé à la mi-journée, tous les bus, trains et tramways ont été suspendus, et 135 vols ont été annulés. A Cork, tous les vols de l'aéroport ont été annulés également. Lundi soir, 360.000 personnes étaient privées d'électricité, et selon l'opérateur irlandais ESB Networks la situation pourrait encore "durer plusieurs jours".

Ce mardi, toutes les écoles du pays restent fermées "en raison de la gravité de la tempête", ainsi que de nombreux services publics, à Dublin et ailleurs dans le pays. En octobre 1987, la "Grande Tempête" avait fait quelque 18 morts. Bien qu'il a été rétrogradé, Ophelia est pour les météorologues le premier ouragan depuis 1939 à s'avancer autant vers le nord, et le plus important jamais enregistré à l'est au-dessus de l'Atlantique.