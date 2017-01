La Turquie recherche toujours l'auteur de l'attaque qui a fait 39 morts, dont une Franco-Tunisienne, à Istanbul

Après la fusillade qui a fait 39 morts, dont une Franco-Tunisienne, dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul la nuit du Réveillon, l'assaillant est toujours en fuite ce lundi matin. Quatre Français ont également été blessés dans la fusillade.

Ce lundi matin, plus de 24 heures après la fusillade qui a fait 39 morts, dont plus de 20 étrangers, dans une boîte de nuit huppée d'Istanbul la nuit du Réveillon, l'assaillant était toujours en fuite et les enquêteurs turcs n'avaient toujours aucun responsable à désigner. Le flou règne sur l'identité et les motivations de l'auteur de cette attaque sanglante contre la Turquie. Responsable du double attentat qui a fait 45 morts dans le centre d'Istanbul le 10 décembre, via les Faucons de la Liberté du Kurdistan, les rebelles kurdes ont cette fois nié toute responsabilité. Mais aucune revendication n'est venue non plus du côté du groupe Etat islamique.

Plus de 20 étrangers tués

Précisant que l'agresseur avait laissé son arme sur les lieux et "profité de l'anarchie pour s'enfuir", le Premier ministre turc Binali Yildirim n'a privilégié aucune piste, se contentant d'indiquer que l'enquête "se poursuit de façon très minutieuse". Alors que des vidéos publiées sur les réseaux sociaux avaient rapidement montré dimanche un homme faisant irruption devant l'entrée de la discothèque en tirant, les autorités d'Ankara ont vite interdit la diffusion de toute image de l'attaque, comme elles le font généralement après les attentats.

Une Franco-tunisienne tuée avec son mari, quatre Français blessés

L'attaque a fait au moins 20 victimes étrangères, dont une Franco-tunisienne. Son mari, un homme d'affaires tunisien, a aussi été tués. Selon l'ambassadeur de France en Tunisie, la mort de ce couple laisse "une petite fille de cinq mois privée de parents". Quatre Français ont également été blessés, selon la secrétaire d'Etat chargée de l'Aide aux victimes, Juliette Méadel. Une Canadienne fait aussi partie des tués, tout comme trois Jordaniens, trois Libanais, trois Irakiens, un Tunisien, deux Marocains, deux Indiens, un Libyen, un Belgo-Turc, une Israélienne, un Koweïtien, et au moins cinq Saoudiens. Soit 25 morts de nationalité étrangère selon le décompte de l'AFP, parmi les 700 à 800 personnes réunies dans la discothèque Reina, au bord du Bosphore, au moment de la fusillade, dont certains ont plongé dans les eaux glaciales pour échapper aux balles mortelles.

[Communiqué] J'adresse mes condoléances aux familles et proches des #victimes de l'attentat #istanbul en Turquie. L'État est à leurs côtés. pic.twitter.com/yiIcrFau1k — Juliette Méadel (@juliettemeadel) January 1, 2017

On s'est dit que c'était peut-être des gens qui avaient trop bu et qui se bagarraient, mais les gens ont commencé à se jeter par terre" - un témoin de l'attaque

Selon le dernier bilan provisoire des autorités, 65 personnes ont également été blessées dans l'attaque visant la Reina. Selon la chaîne d'information NTV, l'agresseur aurait tiré entre 120 et 180 balles en sept minutes, avant de changer de tenue et de prendre la fuite. "Nous étions venus pour passer un bon moment mais tout s'est soudain transformé en nuit d'horreur", a raconté à l'AFP Maximilien, un touriste italien. "On a entendu des tirs de kalachnikov, on s'est dit que c'était peut-être des gens qui avaient trop bu et qui se bagarraient, mais les gens ont commencé à se jeter par terre", a témoigné Albert Farhat, sur la chaîne libanaise LBCI. Cette attaque a suscité une vague de réactions indignées dans le monde. Washington, Moscou, Paris et Berlin, ainsi que le pape François, l'ont notamment condamnée.