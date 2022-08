La nouvelle vie de Khaled, 26 ans, réfugié afghan à Belfort depuis un an

Il y a un an, la prise de Kaboul par les talibans bouleversait la vie de milliers d'Afghans. Parmi tous ceux qui ont fui le pays, 11 ont été accueillis à Belfort en septembre 2021. Aujourd'hui, l'un d'eux raconte à France Bleu comment sa vie a changé, et ce qu'il envisage pour l'avenir.

Un an après, la vie des réfugiés afghans continue en Franche-Comté. Le 15 août 2021, Kaboul, la capitale de l'Afghanistan, tombait aux mains des talibans et des milliers d’Afghans cherchaient à fuir le pays. Plus de 4 500 d’entre eux se sont installés en France. 11 ont été accueillis à Belfort en septembre 2021. Parmi eux, Khaled Nikzad, 26 ans, journaliste pour la télévision afghane. Un an après, le jeune homme nous raconte comment il envisage sa vie chez nous.

Les difficultés se multiplient

Un an après, la chaleur de l'accueil est passée, et les difficultés se font ressentir aujourd'hui. La barrière de la langue, d'abord. Khaled a encore du mal avec le français, même s'il prend des cours. Difficultés également pour trouver un travail ou un logement. "Je vis dans un studio de l'association Adoma", explique-t-il, "mais l'arrivée des réfugiés ukrainiens a un peu changé les choses. Les bénévoles ont moins de temps à nous accorder."

Khaled note d'ailleurs une différence entre l'accueil des réfugiés afghans et des ukrainiens : "Beaucoup d'événements et de collectes sont organisées pour les Ukrainiens, mais pas pour nous. On a l'impression que les dirigeants les responsables politiques les écoutent plus". Difficile aussi de se projeter, alors que sa femme est toujours piégée en Afghanistan. "J'ai écrit au moins quinze lettres au président Macron et à Reporters sans frontières pour demander l'extradition de ma femme. Elle est journaliste, elle est en danger, obligée de se voiler. Mais je n'ai pas eu de réponse", regrette-t-il.

Regarder vers l'avenir

Malgré tout, Khaled ne regarde pas derrière lui. Une fois réuni avec sa femme, il espère continuer ses études en France. "J'aimerais passer mon master et améliorer mon français, pour devenir journaliste dans un média ici. Ce que je veux, c'est jouer un rôle dans la transmission du message de mon peuple au reste du monde", déclare-t-il. Son principal objectif : "être indépendant, pouvoir subvenir seul à mes besoins, et ne plus dépendre du soutien du gouvernement français", envers lequel il se dit "très reconnaissant".