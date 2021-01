La Ville de Besançon lance un appel à projets en soutien à ses associations

La Ville de Besançon, qui soutient les associations bisontines engagées dans un programme de solidarité internationale ou d’éducation à la citoyenneté mondiale, apporte un total de 10.000 euros, repartis entre les différents projets retenus, par le biais d’un appel à projets.

Les associations dites loi 1901 à but non lucratif, ayant leur siège sur le territoire de Besançon sont concernées et plus particulièrement :

Les projets de développement international ayant un intérêt à la fois pour les populations locales au Sud et pour le territoire bisontin,

Les actions d’éducation à la citoyenneté mondiale et les manifestations de solidarité internationale sur le territoire bisontin.

Accompagner les acteurs locaux qui développent des projets internationaux

Après examen, les dossiers retenus pour l’attribution d’une subvention font l’objet d’une délibération en conseil municipal de la Ville de Besançon. Les porteurs de projets sont ensuite informés par courrier (environ trois mois après la date limite de dépôt). Ce soutien s’inscrit dans la politique internationale de la Ville de Besançon "qui vise à accompagner les acteurs locaux qui développent des projets internationaux mais aussi à aider les porteurs de projets de solidarité internationale ou d’éducation à la citoyenneté mondiale", précise la municipalité dans un communiqué.

Date limite des candidatures : 31 mars 2021 (cachet de la Poste faisant foi).

Adresses : Ville de Besançon, Service des Relations Internationales 2, rue Mégevand, 25034 Besançon Cedex

Ou par mail : secretariat.relations-internationales@besancon.fr