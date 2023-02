De nombreux appels aux dons dans le Nord-Pas-de-Calais pour les victimes des séismes en Turquie et en Syrie

La ville de Lille et la Fondation de Lille lancent donc un appel auprès des habitants, des associations, des entreprises pour soutenir les ONG, les associations et les corridors humanitaires. Cette aide doit permettre de répondre aux besoins sur place en produits alimentaires, médicaments, produits d'hygiène, etc.

ⓘ Publicité

Il est possible de faire un don en ligne via la plateforme sécurisée Hello Asso ou par chèque à l'ordre de "Fondation de Lille - Fonds de Solidarité aux victimes des séismes en Turquie et en Syrie". Martine Aubry, la maire de Lille, proposera lors du prochain Conseil municipal l'attribution d'une subvention d'aide spéciale.

Il est possible de contacter la Fondation de Lillle par courriel: contact@fondationdelille.org et par courrier: Fondation de Lille, 99 rue Saint-Sauveur, BP 667 Lille Cedex.

L'association Les femmes turques du Nord également mobilisée

L'association Les femmes turques du Nord a elle aussi lancé un appel aux dons par la voix de sa présidente Sélada Calo. Pour les contacter, le compte Instagram de l'association ou par mail FTDN@gmail.com ou appeler le 06 09 90 01 24

Appel aux dons du Secours Populaire du Nord

Le Secours Populaire du Nord lance lui aussi ce mardi un appel aux dons pour venir en aide aux victimes. 100.000€ du fonds d'urgence du Secours Populaire français ont déjà été débloqués. Il est possible de faire des dons sur le site internet du Secours Populaire du Nord , ou d'envoyer un chèque (en indiquant au dos du chèque "URGENCE") au 18-20 rue Cabanis, BP17, 59007 Lille Cedex.