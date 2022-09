La ville de Nancy rend hommage à la reine Elisabeth II

La ville de Nancy a décidé de rendre hommage à Elisabeth II et d'afficher son soutien à sa ville-jumelle de Newcastle en hissant place Stanislas le drapeau britannique.

La ville de Nancy rend hommage à sa façon à la reine Elisabeth II, disparue ce jeudi 8 septembre. La municipalité, qui est jumelée avec la ville anglaise de Newcastle, dans le nord du pays, a décidé de hisser l'Union jack, le drapeau du Royaume Uni sur les façades de l'hôtel de ville.

Sur son compte Twitter, le maire de Nancy Mathieu Klein adresse ses pensées pour tous les Britanniques et particulièrement les habitants de Newcastle. Il voit en Elisabeth II une "figure incontournable de toutes les générations, qui a mêlé sens du devoir et modernité" et "marqué de son empreinte notre Histoire".