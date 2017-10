La ville de Raqqa, principal fief de l'Etat islamique en Syrie, est tombée

C'était la "capitale" du groupe jihadiste Etat islamique. La ville de Raqqa, en Syrie, est tombée totalement aux mains de forces soutenues par les Etats-Unis. C'est ce qu'a annoncé ce mardi un porte-parole des Forces démocratiques syriennes.

Les combats sur place duraient depuis plusieurs mois. Les Forces démocratiques syriennes (FDS), coalition soutenue par les Etats-unis, ont déclaré ce mardi avoir entièrement repris le contrôle de Raqqa, fief du groupe Etat islamique, dans lequel elles avaient pénétré début juin 2017. Il restait deux dernières zones dans lesquelles des djihadistes étaient retranchés, un hôpital et un stade municipal dans le centre de la ville, mais les FDS les ont reconquis dans la journée.

Incertitudes sur le sort des djihadistes syriens

La chute de Raqqa représente un important revers pour le groupe Etat islamique. La ville était le symbole des pires atrocités commises par les djihadistes, et il s'agit d'une nouvelle perte après de multiples offensives en Syrie et en Irak. Mais une question se pose désormais : que va-t-il advenir des membres de Daesh ? Ces derniers jours, quelque 275 djihadistes syriens et leurs familles ont été évacués, en vertu d'un accord négocié par des responsables locaux et des représentants tribaux, sans qu'on sache s'ils ont pu rejoindre d'autres régions aux mains de l'Etat islamique.

Des familles françaises dans des camps de déplacés près de Raqqa

En ce qui concerne les djihadistes étrangers, la coalition internationale a toujours répété qu'ils ne seraient pas autorisés à quitter Raqqa, pour éviter qu'ils ne puissent retourner dans leur pays d'origine. Selon franceinfo, des femmes et des enfants de djihadistes français ont trouvé refuge dans des camps de déplacés non loin de Raqqa. La ministre de la Justice, Nicolas Belloubet, a rappelé ce mardi sur France Inter que ces personnes seraient "judiciarisées" si elles rentraient en France. "Les enfants seront pris en charge et vont être placés, selon la décision qui sera prise par le juge", a précisé la garde des Sceaux.

.@NBelloubet : "De retour en France, tous ceux qui sont allé sur des territoires de combat [en #Syrie] seront judiciarisés" pic.twitter.com/E95mrUkXVt — France Inter (@franceinter) October 17, 2017

La guerre en Syrie dure depuis 2011. Elle a déjà fait plus de 330.000 morts et des millions de déplacés et de réfugiés.