La ville de Rouen va accueillir des réfugiés afghans

Rouen va accueillir plusieurs réfugiés afghans, en lien avec le centre dramatique national, au nom des valeurs humanistes et de fraternité de la ville. Pour l'instant, ces personnes sont toujours en Afghanistan, en attente d'être évacuées.

De nombreuses personnes tentent de quitter l'Afghanistan, depuis la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans. Les premiers évacués pris en charge par la France sont arrivés ce mardi soir à l'aéroport de Roissy. "C'est notre devoir et notre dignité de protéger ceux qui nous aident: interprètes, chauffeurs, cuisiniers et tant d'autres", a ainsi expliqué ce lundi le président de la République lors de son allocution télévisée.

La ville de Rouen a décidé d'accueillir elle aussi des réfugiés afghans. Le maire et les adjoints actifs dans ce dossier estiment que c'est un devoir au nom des valeurs humanistes et de fraternité de la ville.

Situation encore précaire

L'accueil de ces réfugiés afghans va se faire en collaboration avec le centre dramatique national (CDN), associé déjà au mouvement avec d'autres lieux culturels et artistiques en France. Une liste de plusieurs dizaines de personnes à évacuer de toute urgence a ainsi été établie : des artistes, des intellectuels, des défenseurs des libertés et des femmes, premières cibles aujourd'hui des talibans. Il s'agit de personnes jeunes et en grave danger dans leur pays, qui seront accueillies en résidence d'artistes.

Mais leur situation est encore précaire et le restera tant qu'elles seront sur le sol afghan. Ce que l'on sait, c'est que la ville de Rouen s'est déjà engagé à accueillir plusieurs de ces réfugiés, dont il est impossible de divulguer l'identité ou la profession précise.