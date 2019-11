Lafarge en Syrie : la justice annule une partie des mises en examen du cimentier français

La cour d'appel de Paris a annulé les poursuites à l'encontre de Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité". En revanche, le cimentier français reste mis en examen pour "financement du terrorisme", "violation de l'embargo" et "mise en danger" de la vie de ces salariés de son usine de Jalabiya, en Syrie.

Lafarge est accusé d'avoir financé des groupes terroristes en Syrie, pour maintenir l'activité d'une de ses usines.

L'ONG Sherpa va se pourvoir en cassation

La mise en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité" du groupe français, qui a fusionné en 2015 avec le suisse Holcim, avait suscité de vives réactions dans le monde économique.

"La chambre de l'instruction a fait le même constat que nous, à savoir qu'il n'existe pas d'éléments justifiant la mise en examen de Lafarge SA pour ce crime", se sont félicités les avocats du groupe cimentier, Christophe Ingrain et Rémi Lorrain. "La cour reconnait que Lafarge n'a jamais participé ni de près ni de loin à un crime contre l'humanité" et "corrigé une décision totalement infondée" des juges d'instruction des pôles financier et antiterroriste du tribunal de Paris, ont-ils ajouté.

L'ONG anticorruption Sherpa va se pourvoir en cassation pour réclamer le maintien de la mise en examen de Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité", a annoncé ce jeudi sur franceinfo Marie-Laure Guislain, responsable du contentieux à Sherpa.

Huit cadres mis en examen

Dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en 2017 après des plaintes de plusieurs associations et du ministère de l'Economie, huit cadres de Lafarge au total été mis en examen, pour "financement d'une entreprise terroriste" et/ou "mise en danger".

Parmi eux, l'ex-PDG du groupe, Bruno Lafont.