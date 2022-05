Lafarge en Syrie : le cimentier à nouveau mis en examen pour "complicité de crimes contre l'humanité"

La cour d'appel de Paris a confirmé mercredi la mise en examen du groupe cimentier Lafarge pour "complicité de crimes contre l'humanité" concernant ses activités jusqu'en 2014 en Syrie, a appris l'AFP de sources proches du dossier. Dans le cadre de cette information judiciaire ouverte en juin 2017 et objet de nombreux rebondissements procéduraux, le groupe désormais filiale d'Holcim est soupçonné d'avoir versé en 2013 et 2014, via une filiale, plusieurs millions d'euros à des groupes terroristes, dont l'organisation Etat islamique (EI), ainsi qu'à des intermédiaires, afin de maintenir l'activité d'une cimenterie en Syrie alors que le pays s'enfonçait dans la guerre. Ses avocats n'ont pas souhaité commenter.

Maintien de la mise en examen pour "mise en danger de la vie d'autrui"

La cour d'appel a suivi sur ce point les réquisitions du parquet général qui estimait que l'entreprise avait "financé, via des filiales, les activités de l'EI à hauteur de plusieurs millions de dollars, en connaissance précise des agissements". Contre cette fois l'avis du parquet général, la cour d'appel a prononcé le maintien de la mise en examen de Lafarge pour "mise en danger de la vie d'autrui", c'est-à-dire des ex-salariés syriens qui ont été amenés à continuer leur activité dans la cimenterie de Jalabiya alors que la région était en proie à la guerre civile.

Le groupe avait investi 680 millions d'euros dans la construction de ce site, achevé en 2010. Il a toujours contesté toute responsabilité dans la destination de ces versements à des organisations terroristes. Le groupe avait obtenu de la cour d'appel de Paris en novembre 2019 l'annulation de sa mise en examen en 2018 pour "complicité de crimes contre l'humanité". Mais en septembre 2021, la Cour de cassation, plus haute juridiction judiciaire française, avait cassé cette décision de la cour d'appel, ainsi que le maintien de la mise en examen du groupe pour "mise en danger de la vie d'autrui". Elle avait renvoyé ces deux questions devant la chambre de l'instruction, dans une composition différente. Les avocats de Lafarge, Me Christophe Ingrain, Rémi Lorrain et Paul Mallet, n'ont pas souhaité commenter. Les parties civiles ont salué une décision "emblématique" ainsi qu'une "étape importante" dans cette information judiciaire ouverte en juin 2017.

Le groupe Lafarge a indiqué dans la foulée qu'il allait demander l'annulation de cette mise en examen auprès de la Cour de cassation. "Nous sommes fermement en désaccord avec la décision de la cour d'appel de Paris. (...) Nous croyons fermement que ces accusations ne devraient pas être retenues contre Lafarge", est-il écrit dans un communiqué publié sur le site de Holcim.