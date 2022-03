"On laisse nos projets, nos bibliothèques, nos souvenirs", Oksanna réfugiée ukrainienne à Sens dans l'Yonne

Oksana Savtchenko, professeure de français à Kiev, tout juste retraitée, a fui la guerre en Ukraine. Elle a fini par arriver à Sens dans l'Yonne, où elle possède un petit appartement et connaît des amis. Un exil à reculons qu'elle a accepté de nous raconter.

Des bruits de bombes et le ciel rouge

Oksana n'avait pas décidé de s'exiler à Sens. Ce sont un peu les événements, qui ont décidé pour elle, à commencer par ce jeudi 24 février. "La nuit du 24, il y a eu une grande explosion à côté de la maison de mon père, on était tous ensemble (chez lui)", raconte cette habitante de Kiev, "et j'ai vu aussi le ciel qui était rouge. Nous sommes sortis dans la rue, il était quatre ou cinq heures du matin. Toutes les maisons avaient les lumières allumées. On a bien compris que c'était le début de la guerre." Elle est alors à 20 km de la capitale, où se trouve son appartement. Mais Oksana et son mari renoncent à s'y rendre. Trop dangereux. Avec son père, ils partent à 30 km au sud, chez sa cousine, avec juste quelques vêtements.

Avec d'autres déplacés, dans l'ouest de l'Ukraine

"La nuit que nous avons passée chez ma cousine n'était pas calme non-plus. Il y avait des bombes qui tombaient sur l'aéroport militaire qui était à dix kilomètres de chez elle." Nouveau départ. Cette fois, ils partent tous les trois pour Lviv, une grande ville dans l'ouest de l'Ukraine. "À Lviv, il y a énormément de monde. Chez nos amis de Lviv, on pouvait rester mais en restant là-bas, on occupait la place des autres. Les gens arrivent, arrivent, arrivent et ils ont besoin d'être nourris, logés pendant au moins quelques jours. Donc on a pris la décision d'aller en Pologne." Mais il y a trois jours d'attente à la frontière polonaise, Oksana l'apprend sur internet et son père de 85 ans est malade et fragile : "je me dis que ce serait très difficile pour mon père de rester dans la voiture pendant trois jours, assis."

S'installer en France, mais pour combien de temps ?

Oksana décide donc de partir pour la France et Sens dans l'Yonne, qu'elle connait pour y avoir vécu pendant quatre ans il y a une vingtaine d'années, ce qui n'empêche pas le déchirement. "On laisse nos projets, nos bibliothèques, nos souvenirs", témoigne Oksana des larmes dans les yeux, "je n'ai aucune photo de ma famille par exemple." Alors se réinstaller dans ce nouvel appartement à Sens, même s'il lui appartient, est encore difficile. Pour l'instant, la priorité de cette Ukrainienne, c'est s'occuper de la santé de son père.

Cette professeure retraitée pense aussi à tous ces jeunes qui ont fait le choix de rester. Elle qui a connu l'époque communiste, elle est admirative de la jeunesse ukrainienne "libre et audacieuse" qui a décidé de combattre pour son pays.