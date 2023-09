Lampedusa : afflux de migrants, aide internationale, que se passe-t-il sur la petite île italienne ?

L'afflux de migrants à Lampedusa a quelque peu diminué ce vendredi, après une semaine marquée par l'arrivée de plusieurs milliers de personnes sur cette petite île italienne : la majorité des 11.000 migrants parvenus depuis lundi sur le territoire italien, selon le ministère de l'Intérieur, soit davantage que la population locale. À l'origine de cet afflux : les bonnes conditions météo, qui ont poussé en mer les candidats à l'exil.

Résultat, le centre d'accueil, construit pour héberger moins de 400 personnes, est débordé, avec des hommes, des femmes et des enfants contraints de dormir dehors sur des lits de fortune en plastique, beaucoup enveloppés dans des couvertures de survie.

Selon Matteo Villa, du centre de réflexion ISPI, le nombre d'arrivées en 48 heures est un "record absolu". La Croix-Rouge italienne (CRI), qui gère le centre d'accueil de Lampedusa, "fait l'impossible, et plus que l'impossible", a réagi jeudi son président, Rosario Valastro, dans un communiqué. La commune a déclaré l'état d'urgence local et des tensions ont éclaté mercredi lors de la distribution de nourriture par la CRI.

Située à moins de 150 km des côtes tunisiennes, Lampedusa est l'un des premiers points d'escale pour les migrants traversant la Méditerranée. Si la plupart des migrants sont récupérés en mer sur des embarcations de fortune par les garde-côtes qui les amènent au port de Lampedusa, beaucoup meurent en route : selon l'agence de l'ONU pour les migrations, plus de 2.000 personnes sont mortes cette année lors de la traversée entre l'Afrique du Nord, l'Italie et Malte. La dernière victime connue est un bébé de cinq mois, qui serait tombé à l'eau tôt mercredi alors qu'il faisait partie d'un groupe que l'on ramenait sur le rivage.

Chaque été, ils sont nombreux à prendre la mer sur des embarcations souvent vétustes, pour tenter cette périlleuse traversée. Depuis des années, le centre d'accueil de migrants de Lampedusa a du mal à faire face au nombre d'arrivants, les organisations humanitaires faisant état d'un manque d'eau, de nourriture et de soins médicaux. La situation n'a cependant jamais été aussi tendue sur la petite île italienne. Et l'Italie reproche à ses partenaires européens de ne pas se mobiliser suffisamment pour l'aider à gérer ces flux.

Pression migratoire "insoutenable"

En dépit de l'accalmie de ce vendredi, la cheffe du gouvernement italien de droite et d'extrême droite Giorgia Meloni a estimé dans la soirée que la pression migratoire subie par son pays était "insoutenable" du fait d'une "conjoncture internationale difficile" essentiellement en Afrique. Elle a demandé à la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen de venir à Lampedusa constater la situation et au président du Conseil européen, Charles Michel, de mettre la question migratoire à l'ordre du jour du sommet de l'UE en octobre, tout en annonçant que son gouvernement avait l'intention de prendre des mesures extraordinaires.

Alors que les relations entre les deux pays s'étaient crispées en novembre 2022, lorsque l'Italie avait refusé d'accueillir le navire humanitaire Ocean Viking et les 230 migrants à son bord, poussant Paris à le laisser accoster à Toulon , le président français Emmanuel Macron a défendu ce vendredi un "devoir de solidarité européenne" avec l'Italie. La situation à Lampedusa montre que "les approches strictement nationalistes ont leurs limites", a lancé le chef de l'État, souhaitant ne pas "laisser seule l'Italie avec ce qu'elle vit aujourd'hui".

Paris et Berlin tendent la main

La France et l'Italie veulent agir ensemble au niveau européen pour renforcer la "prévention des départs de migrants" et lutter "contre les passeurs", a de son côté déclaré le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Matteo Piantedosi, son homologue italien, s'est entretenu avec lui et ils ont convenu qu'il fallait "avant tout un renforcement rapide de la coopération opérationnelle" avec les pays de départ, afin de "bloquer" les nouvelles traversées. L'UE et la Tunisie ont signé en juillet un accord en ce sens, en échange d'une aide financière à ce pays nord-africain confronté à de graves difficultés économiques, mais celle-ci n'a pas encore été versée, selon Mme Meloni.

En marge d'un déplacement en Côte-d'Or, Emmanuel Macron a promis que la France agirait "avec rigueur et humanité" à l'égard de ces milliers de personnes venues d'Afrique du Nord, parmi lesquelles "des enfants" et "des personnes qui sont très fragiles", a relevé Emmanuel Macron. "On peut prévenir ces migrations, mais il faut d'abord prendre soin d'eux", a-t-il rappelé.

Berlin, de son côté, vient de suspendre l'accueil volontaire de demandeurs d'asile en provenance de ce pays en raison d'une "forte pression migratoire" et du refus de Rome d'appliquer des accords européens.

L'Allemagne semble toutefois également prête à tendre la main à Rome, sous condition : les relocalisations prévues par le "mécanisme volontaire de solidarité européen" pourront être remises en œuvre "à tout moment si l'Italie remplit son obligation de reprendre les réfugiés" conformément aux règles de l'UE, a assuré vendredi un porte-parole du gouvernement allemand.

Un total de plus de 127.000 migrants ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le début de l'année, près du double par rapport à la même période en 2022. Les chiffres n'ont toutefois pas encore dépassé ceux de 2016, lorsque plus de 181.000 personnes, dont beaucoup de Syriens qui fuyaient la guerre, étaient parvenues en Italie.