Le Bade Wurtemberg fête ses 70 ans ! Le Land a été créé précisément le 25 avril 1952. A l'origine, ce grand territoire voisin de l'Alsace était loin de faire l'unanimité.

Un Land créé par référendum

Après la deuxième guerre mondiale, le sud-ouest allemand est divisé en trois Länder (Württemberg-Baden, Baden et Württemberg-Hohenzollern), institués en 1945 et administrés en partie par la France, en partie par les Etats Unis.

En 1952, l'idée est donc de les réunir. Ce sera le premier - et le seul Land d'Allemagne créé par référendum. Mais le oui l'emporte de justesse, et il faut faire avec la rivalité, notamment, entre les Badois et les Souabes.

L'un des Länder les plus riches d'Allemagne

Pourtant, cette nouvelle entité constitue l'un des Länder plus grands, des plus peuplés, et, 70 ans plus tard, l'un des plus riches d'Allemagne, avec une industrie portée par l'automobile, avec par exemple Mercedes ou Porsche, mais aussi la métallurgie ou l'industrie électrique.

Le taux de chômage y est l'un des plus bas du pays - d'ailleurs des milliers d'Alsaciens y travaillent. Et des milliers d'autres viennent y faire du tourisme, que ce soit en forêt noire, au Lac de Constance ou bien sûr à Europa Park.