Le basketteur Alexis Ajinça appelle les sportifs à être solidaires après la mort de George Floyd aux USA

Aux États-Unis, les manifestations se poursuivent après la mort de George Floyd lors d'une interpellation policière. Le basketteur stéphanois Alexis Ajinça, qui vit à l'Est des Etats-Unis, déplore la mort de l'afro-américain et appelle notamment le monde du sport à être solidaire.

C'est pas le problème d'une seule communauté, c'est le problème de tout le monde !

« Moi personnellement, je ne suis pas allé manifester mais ce dimanche, j'ai été dans une réunion avec beaucoup de personnes haut placées de la région, avec pas mal de pasteurs, j'y suis allé pour écouter, pour dire les choses qui devaient être dites et essayer de faire avancer les choses. Les sportifs, on a quelque chose de différent des autres parce qu'on a une plateforme que nous on pourra utiliser, que ce soit en tant que manifestant, être dans la rue et montrer aux gens ce qu'il faudrait faire, il faut être tous solidaires, que ce soit sur les réseaux sociaux. Parce que tout simplement, les jeunes qu'ils soient de n'importe quelle religion, de n'importe quelle couleur de peau, ils nous regardent, ils nous prennent comme modèle, comme idole. Je pense que c'est le moment de moment de montrer notre solidarité. C'est pas le problème d'une seule communauté, c'est le problème de tout le monde. »