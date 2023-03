Le bateau de SOS Méditerranée visé par des tirs libyens alors qu'il s'apprêtait à sauver des migrants

Dans la matinée du 25 mars, les équipes de l'Ocean Viking, le navire de sauvetage humanitaire de SOS Méditerranée, a été la cible de menaces de la part de garde-côtes libyens. Les marins sauveteurs s'apprêtaient à venir secourir des migrants sur un bateau en détresse dans les eaux internationales lorsqu'ils ont été la cible de tirs d'intimidation. Ils ont dû rebrousser chemin à plein régime, les garde-côtes libyens continuaient à tirer des coups de feu, abandonnant les 80 migrants, alors récupérés par les garde-côtes libyens et ramenés en Libye, pays qu'ils tentaient de fuir.

Jean-Pierre Lacan, porte parole de l'association SOS Méditerranée dans l'Hérault est indigné de ce qui s'est passé ce weekend.

"Nous étions en mesure d'aller porter secours à cette embarcation qui était en situation de surcharge et donc en situation de naufrage, il y avait plus de 80 personnes à bord, quand un navire des garde-côtes libyens s'est dirigé vers nous à grande vitesse, raconte Jean-Pierre Lacan. Et quand il est arrivé très très près de nous, les personnes à bord ont tiré en l'air à plusieurs reprises. La tension était extrême dans la passerelle et à bord de l'Ocean Viking. Il y a eu des moments de grande crainte parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et là, on est, on est vraiment sur le fil du rasoir à ce moment là."

"On s'est éloigné de la zone, mais le patrouilleur s'est dirigé vers l'embarcation en difficulté, là aussi dans des conditions extrêmement dangereuses. Il y a même eu des personnes qui sont tombées à l'eau, poursuit-il. Toutes les personnes à bord de l'embarcation ont été récupérées par le patrouilleur des garde-côtes qui s'est dirigé vers les côtes libyennes. On devine que les personnes récupérées ont ensuite été transférées dans des centres de détention, ces centres qu'elles fuyaient probablement lorsqu'elles se sont retrouvées en mer."

"Le droit de sauvetage est un droit universel"

"Ça en dit long effectivement sur la détermination de la Libye à ne pas nous laisser travailler. Ça en dit long aussi sur la façon dont les Libyens, qui ont officiellement en charge les recherches et la coordination des sauvetages dans les eaux internationales au large de leurs côtes remplissent cette mission. Ne remplissent pas plus exactement, puisque, encore une fois, le droit au sauvetage est un droit universel. Tout navire confronté ou ayant connaissance de naufrage a l'obligation de se détourner pour aller porter secours. précise le référent de SOS Méditerranée dans l'Hérault. Avec l'Ocean Viking, nous étions exactement dans cette situation là. Samedi, les garde-côtes libyens n'ont rien fait d'autre que de nous empêcher de pratiquer le sauvetage. Pire encore, ils l'ont fait de manière très violente en utilisant des armes à feu. Certes, il s'agissait de tirs d'intimidation, mais ils ont fait usage d'armes à feu à l'égard d'un bateau, d'un navire de sauvetage qui ne faisait rien d'autre que d'aller porter secours. Une situation scandaleuse. On voit bien qu'on est dans une situation extrêmement tendue."

Des garde-côtes formés par l'Union européenne

"Moi, ce que je veux simplement dire aujourd'hui, c'est que ces garde-côtes libyens qui interviennent dans les eaux internationales au large de leurs côtes aujourd'hui sont formés par l'Union européenne. Madame Van der Leyen, la présidente de la Commission, a annoncé le 20 mars par lettre aux États européens que les aides aux garde-côtes libyens, notamment la livraison d'embarcations, de navires, de patrouilleurs d'interception, seraient réalisées dans les prochains mois. L'Europe aujourd'hui fait tout pour soutenir ces garde-côtes libyens dont on voit là la façon dont ils pratiquent la coordination des sauvetages dans leur zone. On est dans une situation qui n'est pas acceptable, ni au regard du droit de la mer, ni au regard des droits humains", accuse Jean-Pierre Lacan.

C’est la deuxième fois cette année que SOS Méditerranée est témoin d’une situation où les garde-côtes libyens mettent sciemment en danger la vie des personnes en détresse en mer et compromettent la sécurité des équipes de l’Ocean Viking. En janvier, les garde-côtes libyens avaient perturbé une opération de sauvetage en cours en empêchant l’équipe de recherche et de sauvetage à bord d'un canot de sauvetage de retourner au navire principal. Heureusement, les personnes rescapées ainsi que l’équipe de sauvetage avaient alors finalement pu embarquer à bord de l’Ocean Viking.

Cette année, le premier trimestre a été meurtrier en Méditerranée centrale : au moins 410 personnes sont mortes ou portées disparues selon l’Organisation internationale pour les migrations.

