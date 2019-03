Le Breton François Pinault troisième fortune de France

Le milliardaire Breton François Pinault, PDG du groupe Kering et propriétaire du Stade Rennais, est la troisième fortune de France selon le palmarès Forbes des plus grandes fortunes du monde. C'est Bernard Arnault PDG du groupe de luxe LVMH qui garde le leadership en France.

Rennes, France

Bernard Arnault reste la première fortune française et la quatrième mondiale selon le dernier palmarès Forbes. La fortune du PDG du groupe de luxe LVMH pèse près de 67 milliards d'euros (76 milliards de dollars). Comme l'an dernier Bernard Arnaud devance l'héritière de Loréal Françoise Bettencourt-Meyers et le Breton François Pinault PDG de Kering et propriétaire du Stade Rennais qui prend la troisième place du classement français.

La fortune de François Pinault, âgé de 82 ans , s'établit à 26,1 milliards d'euros (29,7 milliards de dollars) selon le palmarès Forbes; elle a progressé de 12% en un an. Kering, rival de LVMH, est un groupe de luxe basé en France spécialisé dans l'habillement et les accessoires. Ses principales marques sont Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron et Balenciaga.