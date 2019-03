Le Brexit n'aura pas lieu le 29 mars

Theresa May au sommet de Bruxelles, jeudi 21 mars 2019

bruxelles

Les discussions se sont encore éternisées jusqu'au bout de la soirée. A une semaine de l'entrée en vigueur théorique du Brexit, Theresa May, la première ministre britannique, est repartie de Bruxelles avec un nouveau délai.

L'Europe donne deux options à Londres

Le Brexit n'aura donc pas lieu le 29 mars, comme prévu. Deux options sont proposées au Royaume-Uni.

La première : les députés britanniques acceptent enfin le plan de sortie avec Bruxelles la semaine prochaine. Dans ce cas, le Brexit aura lieu le 22 mai, dans deux mois.

La deuxième : les députés britanniques rejettent à nouveau l'accord de sortie. Et là, ça se complique. Londres aura, alors, jusqu'au 12 avril pour annoncer sa participation ou non aux élections européennes. Pour Theresa May, organiser un scrutin européen dans un pays qui a voté pour le Brexit paraît très compliqué. Auquel cas le Brexit se fera sans accord, a rappelé le président français Emmanuel Macron.

La pression s'intensifie sur Theresa May

Theresa May avait demandé un report au 30 juin. Une date jugée trop tardive par l'Europe, alors que les élections européennes sont prévues du 23 au 26 mai. La première ministre doit maintenant convaincre ses députés de voter l'accord négocié avec Bruxelles pour éviter le chaos d'une sortie sans accord.