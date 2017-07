Le char Saint-Chamond défilera devant Donald Trump et Emmanuel Macron pour le 14 Juillet

Symbole de la Grande Guerre, pendant laquelle des blindés furent pour la première fois engagés, le char Saint-Chamond roulera à Paris ce vendredi pour le défilé du 14 juillet.

Le char Saint-Chamond, ce blindé remis en état dans le Roannais l'an dernier fera partie du défilé du 14 Juillet à Paris, ce vendredi. Baptisé "fleur d'amour", il porte le nom de la commune où étaient construits ces blindés qui furent pour la première fois engagés pendant la première guerre mondiale. Le char sorti des usines du Gier en 1917 sera donc un des temps forts du défilé qui célébrera aussi le centième anniversaire de l'entrée en guerre des États-Unis.

Sur le char, la signature de la FAMH © Radio France - Mahauld Becker-Granier

Ce blindé est le seul restant d'une production qui a débuté en 1916 à la Compagnie des forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt (FAMH) à Saint-Chamond. L'association des Amis du musée des blindés de Saumur, avait décidé de le remettre en état pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. Travail confié à trois entreprises ligériennes : APRRES Industries, en charge de la maîtrise d'œuvre et basé à Mably, SOGEMO, concessionnaire Mercedes à Vougy et Nexter, dont les installations ont accueilli les derniers essais.