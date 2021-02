Le Charles de Gaulle a quitté Toulon pour une mission de cinq mois

Le Charles de Gaulle a quitté Toulon ce dimanche matin. Le porte-avions et son escorte ont appareillé pour une mission de cinq mois : la Mission Clémenceau 2021 qui les emmènera notamment en Méditerranée orientale et dans l’Océan indien.

Mission Clémenceau 2021. Le porte-avions Charles de Gaulle, ses 1.200 marins et leur escorte ont quitté Toulon (Var) ce dimanche matin pour une mission opérationnelle de cinq mois, la première depuis la contamination des deux tiers de l'équipage par le coronavirus en avril 2020. Le groupe aéronaval* naviguera en Méditerranée orientale, dans le golfe arabo-persique et dans le nord de l’océan Indien. Objectif : renforcer le dispositif de l’opération Chammal dans la lutte contre le terrorisme.

Une mission dans le golfe arabo-persique et dans le nord de l’océan Indien

La lutte contre le terrorisme et contre le groupe État islamique sera d’ailleurs "le cœur de l'engagement" du porte-avions, précise le ministère des Armées. Le déploiement du groupe aéronaval, incluant 20 avions de combat Rafale, vise aussi à démontrer "l'attachement viscéral de la France à la liberté de navigation et au respect du droit international".

La France déploie son groupe aéronaval de février à juin 2021 - Ministère des Armées

Cette mission est la première pour le Charles de Gaulle et ses hommes depuis leur retour précipité à Toulon en avril 2020 à cause de l’épidémie de Covid-19. Deux tiers de l'équipage avaient été testés positifs et une trentaine de militaires avaient dû être hospitalisés. Pour cette nouvelle mission, tous les marins du Charles de Gaulle et des navires qui l'accompagnent ont été vaccinés. A bord des bateaux, le protocole sanitaire est également renforcé.

Le retour du groupe aéronaval français est prévu en juin prochain.

* Le groupe aéronaval est composé du porte-avions Charles de Gaulle, du groupe aérien embarqué, de la frégate Chevalier Paul, la Frégate Provence, une frégate belge, une frégate grecque, un destroyer américain, un sous-marin nucléaire d’attaque et le bâtiment de commandement et de ravitaillement Var)