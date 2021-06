Le Charles de Gaulle à Toulon avant un nouveau départ

La Croix de Lorraine, hissée ce vendredi matin après l'accostage du Charles de Gaulle à Toulon, ne va pas flotter longtemps sur le pont du porte-avions. De retour après quatre mois de mission, avec le groupe aéronaval, notamment dans le Golfe arabo-persique, le fleuron de la marine nationale doit appareiller de nouveau dans l'après-midi pour permettre aux pilotes des Rafales de valider leur qualification.

Le Charles de Gaulle a appareillé en début de matinée avec à ses côtés visibles les navires qui constituaient autour du porte-avions le groupe aéronaval. Une mission exigeante de lutte contre le terroriste avec des aspects pionniers. "Ce qui a été marquant c'est la prise de fonction de commandant de la Task Force 50. le fait d'avoir à un moment donné le commandement de deux groupes aéronaval, l'un français autour du CDG et l'autre américain constitué autour du porte-avions Eisenhower. Le premier vol depuis la mer rouge, c'était aussi un fait marquant. Et puis plus récemment, naviguer de concert avec le Queen Elisabeth, c'était aussi très marquant. Et puis ce sont des visages, des sourires et des satisfactions" relate le Contre-Amiral Marc Aussédat, commandant le groupe aéronaval.

contexte particulier

En pleine pandémie mondiale, le Charles de Gaulle a donc dû reprendre la mer. Sans cette fois ci, de problèmes majeurs à bord. "Je suis très fier et très heureux des marins du porte-avions. Ils ont atteint tous les objectifs qui nous étaient fixés. Ils ont été remarquables. L'enjeu pour nous c'est d'emmener un équipage dans une bulle sanitaire pendant quatre mois. Quatre mois dans une boite de conserve de 260 mètres de long avec 1750 marins. Donc il y avait un vrai enjeu de leadership. Et de leur permettre de durer, de se régénérer, avec une cadence de fonctionnement à bord qui est très élevée pour conduire nos opérations. Et je crois que ce défi a été relevé" indique le Capitaine de Vaisseau Guillaume Pinget, commandant du Charles de Gaulle dont c'était l'ultime déploiement à bord du PA.

Alors qu'une poignée seulement de marins du Charles de Gaulle va retrouver sa famille, quelques épouses étaient présentes. L'une d'elle a confié a France Bleu Provence sa "hâte de le retrouver, même si je suis moi-même dans la marine et que je comprends mieux les raisons de l'éloignement. C'était en tout cas une très belle mission" s'est réjouie Mélanie.

Quelques heures à quai

Le Charles de Gaulle va vite retrouver la mer. Direction le large ce vendredi après-midi entre le continent et la Corse. Une semaine pour permettre aux pilotes des Rafales de parfaire leur formation et de valider leurs qualifications. Des exercices de catapultage et d'appontage vont être menés de jour comme de nuit. Et cette nuit, sous les yeux attentifs du Premier ministre Jean Castex et de Florence Parly, la ministre des Armées. Ils doivent atterrir dans la soirée sur l'emblématique bâtiment français pour assister à un entrainement et passer la nuit à bord du Charles de Gaulle.

Un rafale prépositionné sur le pont d'envol du Charles de Gaulle © Radio France - Christelle MARQUES