Le Charles de Gaulle de retour à Toulon après la mission Antarès

Alignés les uns à côté des autres sur le pont d'envol, les marins comptent les minutes qui les séparent de leurs proches, massés sur le quai dans la base navale de Toulon. Le porte-avions a accosté ce vendredi en milieu de matinée. Mais près d'une heure sera nécessaire encore pour pouvoir descendre du bâtiment. En attendant, certains parviennent à apercevoir un membre de leur famille, quand d'autres peinent à les localiser.

Mais de leur pont d'envol les marins aperçoivent des ballons en forme de coeur, des panneaux dessinés par des enfants, des signes de main, et perçoivent des applaudissements. "Ca fait chaud au coeur, ça fait du bien" témoigne une jeune militaire qui n'a pas encore mis l'oeil sur sa famille. "J'ai aperçu mes parents, ils sont tout devant. C'est beaucoup d'émotion, et j'ai hâte de les retrouver" confie Marine, une autre, plus chanceuse.

Car la mission a été intense, jusqu'à l'avant dernier-jour. Puisque le groupe aérien embarqué a participé à un exercice en Méditerranée qui s'est achevé seulement ce jeudi. 110 jours qui ont conduit les 3000 femmes et hommes de Toulon à la Méditerranée occidentale, puis orientale, avant de prendre la direction de la mer rouge et de l'Océan indien.

Une feuille blanche

Avec une particularité pour cette mission, une quasi feuille blanche au départ de Toulon. "C'est en effet la première fois que nous sommes partis en réversibilité totale. Cela permet d'optimiser les effets et de s'adapter" résume le vice-amiral Christophe Cluzel, commandant le groupe aérien embarqué. La fatigue est évidente mais la passion et l'engagement toujours présents. Et surtout cette fierté qui caractérise tous les militaires, celle du devoir accompli.

"On est fiers de ce travail qu'on a accompli. Nous sommes allés sur trois continents différents, nous sommes allés jusqu'à l'océan indien, on a envoyé des avions jusqu'à Singapour, on est très fiers" raconte le chef de piste Maxence de la Flotille 12F.

Objectifs remplis

"Antarès, c'est un témoignage de solidarité stratégique, un message de réassurance et de fiabilité vis à vis de nos partenaires stratégiques. Et c'est aussi un message de crédibilité opérationnelle et de coordination avec les forces alliées avec lesquelles on a travaillé vis à vis de nos compétiteurs" détaille le commandant du GAE. Et selon la chaîne de commandement, tous les objectifs fixés au groupe aéronaval ont été atteints.

Une mission qui s'achève mais une autre se profile déjà pour le Charles de Gaulle qui doit reprendre la mer dans une dizaine de jours pour l'entrainement des pilotes sur les Rafales. Les familles se seront d'ici là remises. Submergée par l'émotion, une maman étreint sa fille tendrement, des larmes lui roulent sur les joues. "C'est la plus belle journée de l'année, je l'ai attendue plus de trois mois" confie t-elle. "On va pouvoir fêter Noël avec mon fils" raconte un papa. " Il faut s'habituer, ils sont militaires, c'est normal " sourit une maman très fière.