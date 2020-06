Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique tué par l'armée française au Mali

La ministre des Armées, Florence Parly, a annoncé ce vendredi soir sur son compte Twitter la mort d'Abdelmalek Droukdal, le fondateur et chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Il a été tué mercredi lors d’une opération dans le nord du Mali.

Le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdel, a été tué mercredi par l'armée française lors d'une opération dans le nord du Mali, a annoncé ce vendredi soir la ministre des Armées Florence Parly sur son compte Twitter.

"Le 3 juin, les forces armées françaises, avec le soutien de leurs partenaires, ont neutralisé l’émir Al-Qaida au Maghreb islamique (AQMI), Abdelmalek Droukdal et plusieurs de ses proches collaborateurs, lors d’une opération dans le nord du Mali" écrit la ministre.

Abdelmalek Droukdal (ou Droukdel, selon les graphies), avait prêté allégeance à Oussama Ben Laden, commanditaire des attentats du 11 septembre 2001, tué au Pakistan en 2011. Cet Algérien, aujourd'hui âgé de 50 ans, avait fondé AQMI en 2007 et commandait l’ensemble des combattants d’Al-Qaida d’Afrique du Nord et de la bande sahélienne, dont le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, l'un des principaux groupes terroristes actifs au Sahel.

Plusieurs de ses proches collaborateurs ont aussi été "neutralisés", dont le coordinateur de la propagande du mouvement précise l’état-major des armées. Un des djihadistes a lui déposé les armes et s’est rendu.

Depuis le sommet de Pau, au mois de janvier, les forces française de l'opération Barkhane sont passées à plus 5000 soldats déployés sur le terrain.