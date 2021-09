Le chef du groupe Etat islamique au Grand Sahara tué par les forces françaises

"Il s'agit d'un nouveau succès majeur dans le combat que nous menons contre les groupes terroristes au Sahel", a déclaré le président français sur Twitter, après la mort du chef du groupe jihadiste Etat islamique au Grand Sahara (EIGS). Adnan Abou Walid al-Sahraoui a été tué par les forces françaises de l'opération Barkhane.

La ministre française des Armées, Florence Parly, salue "un coup décisif contre ce groupe terroriste."

"Ennemi prioritaire" au Sahel

L'Etat islamique au Grand Sahara (EIGS), créé en 2015 par Adnan Abou Walid al-Sahraoui, avait été désigné comme "ennemi prioritaire" au Sahel en janvier 2020. Il est en effet considéré comme étant à la manœuvre de la plupart des attaques dans la région des "trois frontières", un vaste espace à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, des pays qui comptent parmi les plus pauvres du monde. L'EIGS a perpétré des attaques particulièrement meurtrières, visant civils et militaires, dans cette zone.

Après plus de huit ans d'engagement important, Emmanuel Macron a annoncé en juin une réduction de la présence militaire française au Sahel et la fin de l'opération antijihadiste Barkhane au profit d'un dispositif resserré, recentré sur les opérations de contre-terrorisme et l'accompagnement au combat des armées locales, autour d'une alliance internationale associant des Européens.

